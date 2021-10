Albert Rudé: “Acabamos jugando con seis arriba, todo lo que hicimos fue para ganar el partido”

Albert Rudé aún tiene mucho brete por delante con Alajuelense. Foto: John Durán. Albert Rudé aún tiene mucho brete por delante con Alajuelense. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Albert Rudé, técnico de Alajuelense, se fue con el sinsabor de ver a su equipo sin concretar y aprovechar a un rival diezmado; sin embargo, afirma que el esfuerzo visto lo deja satisfecho.

“Nos faltó concretar la oportunidades que cuando un equipo se queda con diez y se para un poco más atrás por las circunstancias del juego, no estuvimos finos en la definición”,

“Cuando un equipo se planta en un bloque bajo te cuesta entrar, estamos conscientes que eso puede pasar. El rival lo detecta y hace sus cambios, acabamos jugando con todo, con seis en ofensiva, todos los cambios y movimientos que se hicieron fueron para ganar, estoy muy orgulloso porque aún nos mantuvimos con mucho orden siempre, tenemos que trabajar la definición”, dijo el español.

Rudé además explicó por qué los seleccionados estuvieron en banca y que con él nadie tiene un puesto fijo por puro nombre.

“Me ocupan muchas cosas, que la idea que estamos trabajando se consolide cada vez más. Con los seleccionados hicimos valoración de cargas finales y emocionales, hablamos con ellos y dispusimos que estuvieran en el segundo tiempo para llevar algo más en ofensiva, dar otra chispa”

“Acá no hay un once fijo ni nadie que tenga asegurado estar en cancha cada semana, se lo ganan en los entrenamientos, yo no los pongo, se ponen ellos y lo que nos da el estudio de cada partido”, dijo.

Rudé no tiró la opción de alcanzar a Herediano y apearlo de la cima, afirma que trabajan para ello y quieren estar lo más arriba posible.

“Tenemos cuatro puntos en dos partidos, sabíamos que era complicado y que no íbamos a tener muchas oportunidades y tenemos que hacerlos, si seguimos trabajando bien como lo estamos haciendo, vamos a tener muy buenos resultados”, finalizó.