Albert Rudé: “Emocionalmente estamos muy fuertes para ir a liquidar la serie”

19/06/2022, San José, Estadio Nacional, partido de ida de la semifinal entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, se fue con sensaciones positivas con el empate que consiguió este domingo Alajuelense ante Saprissa, a pesar que se les fue el triunfo a nueve minutos del final.

Al igual que lo dijeron jugadores manudos, el entrenador cree que su equipo pudo irse con los tres puntos, pero eso no desmerita lo que mostraron en la cancha.

“Creo que podíamos haber ido con una ventaja más amplia, hemos tenido alguna ocasión importante, que por acierto del rival no se ha materializado en gol, pero al final no es lo que me hubiera gustado, sino lo que hemos sacado que es un empate.

“Lo que siento es que el equipo ha hecho un gran partido, hemos sacado un buen resultado en esta eliminatoria, que es un uno a uno, con un gol fuera de casa y ahora a esperar a llenar el Morera Soto. Salió lo que queríamos y al final, por un balón parado no nos hemos llevado la victoria, pero este resultado aún no habiendo ganado es bueno para lo que viene en casa”, dijo.

Johan Venegas marcó el único pepino de los manudos en el clásico. (Jose Cordero)

Para el técnico español su equipo está mentalmente muy fuerte y con todo el hambre de ir a liquidar la serie ante los morados el próximo miércoles en el Morera Soto.

“Es un ambiente poderoso, espero que el ambiente sea más poderoso. Estoy seguro de que el Morera va a pesar, seguro que nos va a empujar a sacar la victoria.

““Emocionalmente estamos muy fuertes, unidos por los colores y lo hemos demostrado aquí. Ellos tienen gente muy fuerte, al final te los meten en el área y puede ocurrir. En ningún caso nos afecta emocionalmente, más bien nos empuja hacia adelante”, comentó.

