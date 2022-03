Albert Rudé: “Había que sacar ese punto y estamos de líderes”

Albert Rudé, técnico de Alajuelense, dijo que quedó contento por el punto que sacó del Coyella Fonseca ante el Herediano pues las circunstancias le complicaron el juego.

Rudé dijo que la Liga tenía el juego controlado, pero una jugada puntual, la pared entre Kennedy Rocha y José Guillermo Ortiz que terminó en el penal a favor de Herediano, cambió todo.

Carlos Mora anotó el gol de Alajuelense. (Alonso Tenorio)

“Me gustó como se paró el equipo, había un plan que salió excelente hasta el momento que se dieron las circunstancias y era el momento de sacar un punto de acá. Teníamos el partido controlado, pero es fútbol y una circunstancia da vuelta a todo y había que responder a eso. Estamos de visita, había que sacar ese punto y estamos líderes”.

-¿Le falta lectura de juego?

- No creo que me cueste la lectura de juego y asumo la responsabilidad cuando ganamos, cuando empatamos o cuando perdemos. No ganamos porque hay circunstancias de juego que no lo han permitido, éramos superiores, estábamos bien parados, lo ganamos tácticamente, pero esto es fútbol. El equipo hizo un esfuerzo y ese punto nos deja arriba, en la punta en la tabla, que es lo que queremos y es nuestro objetivo.