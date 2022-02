Albert Rudé: “Lo de la selección a Bryan Ruiz le ha dado otro nivel de confianza”

Bryan Ruiz mostró muy buenas cosas con la Sele que en Alajuelense quieren aprovechar esa línea. (RICARDO MAKYN/AFP)

Alajuelense quiere sacar provecho del buen nivel que mostró Bryan Ruiz con la Sele la semana pasada, rendimiento con el que, de paso, despejó dudas de quienes creen que ya no tiene condiciones para seguir jugando.

Bryan no fue convocado para el partido del viernes pasado ante Pérez Zeledón (derrota 2-1) porque se jugó dos días después del partido entre Costa Rica y Jamaica y el viaje al Valle del General es un poco concho, pero está más que confirmado para el duelo de este miércoles a las 8 p. m. contra Cartaginés.

El técnico Albert Rudé conversó con la prensa previo al partidazo y aunque respaldó a su capitán, no aseguró si jugará desde el inicio o si lo usará como variante.

-Luego de lo visto por Bryan Ruiz en la selección, ¿tendrá un papel más protagónico?

El rol de Bryan es muy claro, es un grandísimo jugador y un grandísimo líder, su rol está intacto, lo tenemos clarísimo todo lo que nos da. Igual que todos los jugadores de la planilla puede tener más o menos minutos, en una posición u otra, dependiendo del plan de juego, situación, rival o calendario.

Yo ya he dicho mil veces que cuento con él al mil por cien, tanto en lo que es campo, como en lo que es afuera, porque es figura muy importante para la institución, para el equipo, para el grupo. Además, lo dije el otro día en la conferencia, estoy muy, muy contento por él porque tuvo un gran desempeño.

Él ayudó muchísimo a conseguir esos resultados tan importantes en la última fecha FIFA y evidentemente al jugador esto le ha generado otro nivel de confianza que queremos aprovechar y ahí (en el entrenamiento) lo estamos disfrutando muchísimo estos días. Estamos convencidos que tanto a la selección como a la Liga Deportiva Alajuelense le ayudará muchísimo.

-¿Cómo asume el partido ante Cartaginés?

Sabemos que Cartaginés está de líder y tiene un partido más también, si nosotros ganamos los tres puntos, por la diferencia de goles, nos vamos a colocar en esa posición y a eso vamos. Estamos en casa, venimos de una derrota, hemos tenido tiempo para ajustar todas las cosas que vimos el partido pasado, de preparar muy bien todo para sacar el resultado que queremos, estamos enfocados en eso.

Albert Rudé espera llegar nuevamente a la cima del torneo este miércoles ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

-¿El tema de Marcel Hernández jugará mañana?, un jugador al que ustedes conocen bien y viene motivado luego de grandes noticias en el plano personal...

La verdad es que tengo tanto trabajo con mi equipo y mis jugadores que no entro a valorar jugadores que ya no están en la plantilla o en el grupo. Sí debo decir que yo como persona lo tengo muy bien considerado, a Marcel, entonces lo que pasó últimamente de la sentencia me alegró por él, porque le tengo aprecio.

A nivel de juego es lo que te digo, nosotros estudiamos al rival y a sus jugadores, pero punto, a partir de allí lo que hacemos es concentrarnos en nosotros, cómo hacernos fuertes en los puntos que podemos dominar y someter para sacar el resultado.

-Usted afirmó el viernes que Alex López no jugó porque no estaba bien físicamente, ¿cómo se encuentra?, ¿estará ante Cartaginés?

Él tiene problemas físicos y estamos en constante evaluación a ver si podemos contar con él. Hoy no sabemos si podremos contar con él ante Cartaginés, tenemos que hacerle las últimas pruebas y en cuanto podamos contar con él, un jugador de tanta calidad y que nos aporta tanto, estará con nosotros, seguro, vamos a realizar dichas pruebas para saber.

-¿Cómo evalúa el desempeño de los refuerzos extranjeros en esta temporada?

Muy bien, valoro el desempeño tanto en partidos como en entrenamientos, la adaptación no es fácil. Freddy (Góndola) creo que se ha adaptado más rápido que Israel, que venía de no hacer pretemporada y los deportistas que no tienen esa pretemporada les cuesta un poco más la adaptación y eso tarda un poco más. Los vemos en los entrenamientos supercomprometidos y haciendo un gran trabajo.