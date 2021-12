Albert Rudé: ‘No es un fracaso, es un objetivo no cumplido”

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, expresó este domingo, que está orgulloso de su equipo y que lo único que ha faltado es meter el gol ante Saprissa.

Rudé firmó un nuevo fracaso de Alajuelense al no poder pasar de las semifinales, una vez más ante su mayor rival, el Saprissa.

Marcel Hernández la pulseó pero anda peleado con el gol. Foto John Durán (JOHN DURAN)

“El resumen que hago es que no hemos podido meter un gol, lo hemos intentado de todas las formas y colores, pero no se ha podido.

“Con esa forma de jugar que para mi visión es la que más se acerca a ganar, a veces se da, a veces no, pero estoy orgulloso del equipo y de los jugadores, absolutamente de todos, los que han jugado, los que no, absolutamente de todos”, dijo el entrenador de los alajuelenses.



“Llegué aquí sabiendo que tenía que ganar la copa, ser campeones y no se nos ha dado y ustedes le pondrán calificaciones. Yo le pondría objetivo no cumplido. Éxito y fracaso son dos grandes impostores.

Alonso Martínez fue de los más peligrosos. Foto John Duránlon (JOHN DURAN)

–¿Cree que le faltó compromiso al equipo?

No lo han podido mostrar en la cancha, pero están comprometidos y eso también es de destacar, porque hay jugadores que no han podido jugar que realmente han mostrando ese sentimiento de que están compartiendo la pena y el dolor que sentimos. Nosotros teníamos un objetivo y no ha llegado. Soy muy consiente de ello.

– ¿Qué tanta responsabilidad tiene usted en esto?

Es una responsabilidad compartida. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, también.

– ¿En qué falló la Liga?

He perdido la cuenta de cuántas opciones de gol hemos tenido y no han llegado. Lo tenemos muy claro, no lo hemos conseguido. Han hecho todo lo posible para conseguirlo, pero no se logró.