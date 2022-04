Albert Rudé: “No me gusta perder, me duele mucho”

Albert Rudé la está viendo fea en Alajuelense. (JOHN DURAN)

Cada vez que Alajuelense da un paso en falso, la mayoría de las críticas y señalamientos caen sobre su técnico Albert Rudé, con quien la afición viene chiva desde hace un buen rato, ya que no le tiene confianza.

Luego de la derrota 2-0 de este viernes ante Santos, a los aficionados se les volvió a escuchar el grito de “¡fuera Rudé!”, algo que el entrenador afirma respetar mientras busca justificaciones.

“La responsabilidad siempre la asumo, es mi responsabilidad como líder de este proyecto todo lo que ocurre y más los resultados, eso es así de claro y no voy a esconderme de eso. La gente tiene todo el derecho de estar molesta, hemos perdido un partido en casa que nos hace perder el liderato.

“Puedo resumir el partido con dos desatenciones que hemos tenido que nos cuestan dos goles y que el balón no ha querido entrar, estuvimos encima del rival por prácticamente 70 minutos”, destacó.

El español afirmó que en las tres semanas de parón de torneo trabajaron todo tipo de jugadas de definición hasta el cansancio, pero la bronca es que a la hora de la mejenga no se vieron, no se nota.

“Estamos dolidos por la situación, por el derrota y por el proceso. No me gusta perder, me duele mucho perder hasta en lo físico lo siento. Hoy nos duele perder porque en las últimas tres semanas lo hemos hecho muy bien, pero no lo pudimos demostrar”, agregó.

Rudé habla mucho de trabajo y de la manera que lo hacen, pero a la hora de la verdad no se refleja en el campo de juego.

“Hemos hecho cambios a nivel metodológico en este parón para mejorar la definición, cambios a nivel de efectividad, hemos trabajo muchísimo el valor de la efectividad. Dándole muchos videos al jugador, dándole más tiempo de entrenamiento, nos quedábamos más tiempo para trabajar esos temas micro, , hemos tratado de atacar eso por todos los ángulos”, destacó.