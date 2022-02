Albert Rudé: “No nos vamos a confiar de Saprissa, queremos poner más distancia”

Albert Rudé afirma que no se confían en lo más mínimo para el clásico del domingo. (Jose Cordero)

Albert Rudé terminó el partido ante Cartaginés en éxtasis total. En el gol de Giancarlo “Pipo” González, el del 3-2 al minuto 93, agarró su saco, se lo quitó y lo tiró contra el suelo de la emoción.

En la conferencia de prensa, un poco más calmado, explicó cómo su equipo logró darle vuelta al marcador.

-¿Cómo queda el equipo anímicamente después de un triunfo así?

En lo anímico creemos que es muy importante tal y como hemos sacado el resultado, porque el equipo lo necesitaba, veníamos de una derrota y era importante sacar los tres puntos y de la forma que se ha hecho te da aún más envión anímico para el partido que viene.

-¿Cuál era el plan con Bryan Ruiz y por qué no fue titular?

Con Bryan lo manejamos de la forma que creemos puede ayudar más al equipo, nosotros creíamos que entrando de cambio en la segunda parte nos podía dar muchas cosas y ha demostrado que ha sido perfectamente así, ha entrado él y ha cambiado el partido, manejamos las cosas con sentido, con porqués, estoy muy contento con el equipo y obviamente por él.

-El segundo tiempo les dio chance para dejarse los tres puntos, pero son dos partidos seguidos en los que en el primer tiempo se complican bastante, ¿cómo trabajar eso para que no les pase tanto?

Me gusta mucho diferenciar cuando el equipo deja de competir y cuando el equipo sí está compitiendo y tiene algunos errores. El otro día dejamos (ante Pérez Zeledón) de competir en la primera parte y se nos penalizó, hoy hemos comprometido en la primera parte. Nos han sacado tres contras y nos han metido dos goles, el equipo estaba haciendo las cosas que tocaban, pero no estábamos finos para hacer esas ventajas.

Se lo dije a los jugadores, que las ventajas están, lo estamos haciendo bien, pero si no estamos finos y no aprovechamos, nosotros vamos a sufrir. Si estamos finos, esto lo remontamos, se los dije, porque el plan de juego está, tenemos las ventajas y así ha sido y eso me deja muy contento. Una cosa es no competir, hoy ha sido totalmente diferente. Fuimos proactivos, quisimos llevar el peso del partido y el balón e ir adelante, en la primer parte no nos ha salido y en la segunda parte sí.

-¿En la primera parte hubo mala lectura de lo que pasaba en el partido?

En la primera parte jugó Aarón (Suárez) y Bernald (Alfaro) en medio más Johan (Venegas) y (Jurguens) Montenegro arriba. En la segunda parte siguieron Aarón y Bernald y añadimos a Bryan Ruiz y pusimos a Johan a jugar de nueve. No fue un tema de esquema, sino que no estábamos finos, Si el otro equipo juega al contraataque y pierdes balones, le estás alimentando su plan de juego y sufres.

-Saprissa viene de último y se viene el clásico, ¿cómo asume el partido?

Yo no voy a mirar la tabla para ver las comparaciones, porque un clásico es de cero, da igual como lleguen los equipos, porque un clásico es un mundo aparte. No nos vamos a confiar para nada y trataremos de marcar más distancias de las que tenemos ahora, ponernos nosotros más arriba y dejarlos a ellos más abajo, eso es lo que queremos nosotros y trabajaremos para hacerlo.