Albert Rudé sobre dudas sobre su puesto: “Cada quien sabe qué credibilidad tiene”

Una vez más Albert Rudé se quedó en el puro lamento de lo que pudo ser y nada más. (Rafael Pacheco Granados)

Albert Rudé no sale de una para meterse en otra con la afición de Alajuelense, que le reclamó, otra vez, una nueva derrota en un clásico. El técnico español no le ha podido ganar al Saprissa desde que llegó.

En conferencia de prensa, al técnico erizo le cuestionaron sobre su puesto, permanencia y rendimiento en el banquillo rojinegro, preguntas de las que trató de quitarse el tiro.

-¿Ha quedado a deber como entrenador?, porque aún no le ha ganado a Saprissa ni a Herediano...

No me compete responder esto. Tengo superiores que me contrataron, son los que deben valorar esto, analizarlo y yo estoy haciendo el proceso con mi equipo. Mi club salió a ganar ante Saprissa, lo merecíamos, pero no se dio y hay que aceptar estos golpes.

-Alajuelense tiene ocho partidos sin ganarle a Saprissa, ¿está faltando algo anímicamente o mentalmente?

No soy especialista en estos temas, pero anímicamente estamos muy fuertes y muy convencidos. Desde el segundo cuarenta del clásico tuvimos la primera ocasión y esto demuestra que estábamos muy fuertes. Espero recomponer rápidamente, porque tenemos un partido importante a mitad de semana

La afición manuda le exige decisiones a la directiva rojinegra. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Cuánta credibilidad cree que ha perdido con la afición?

Al final no puedo intervenir en la credibilidad, cada quien sabe qué credibilidad tiene. En esto no me meto, pero sé que es doloroso perder un partido así ante Saprissa, por lo mismo todos estamos dolidos. Llegábamos a este partido habiendo sumado muchos puntos y en el torneo pasado nos quedamos a un gol de llegar a la gran final, así que hacemos un análisis amplio y tratamos de mejorar para conseguir los resultados. Respeto la opinión de cada uno y lo que me toca es trabajar.

-¿Esta derrota es más dolorosa para Alajuelense por la manera que se dio?

La derrota es dolorosa, pero no por las condiciones que se daban en la previa, sino por lo que pasó en el verde. Si uno no merece ganar y no es mejor que el rival, simplemente pierde y ya está, pero cuando se es mucho mejor y se pierde, duele mucho.