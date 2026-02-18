Alberth Barahona, jugador del Saprissa, presentó a su nuevo amor

Alberth Barahona, jugador del Deportivo Saprissa, presentó a su nuevo amor.

El mediocampista morado compartió una emotiva imagen en sus redes sociales y demostró que el 2026 está lleno de grandes cosas, luego de superar una delicada situación de salud, el año pasado.

Alberth Barahona, jugador del Saprissa estrena vehículo. Foto: Instagram Alberth Barahona. (Foto: Instagram Alberth Barahona./Foto: Instagram Alberth Barahona.)

Un gustito

Barahona adquirió su primer carrito y mostró con orgullo su vehículo.

Alberth va formando una exitosa carrera dentro y fuera de la cancha. En este momento, además de defender los colores del equipo saprissista, estudia derecho, gracias a una beca que le dio el club.