Alberth Barahona, jugador del Saprissa, presentó a su nuevo amor

Alberth Barahona, jugador del Deportivo Saprissa, presentó a su nuevo amor.
El mediocampista morado compartió una emotiva imagen en sus redes sociales y demostró que el 2026 está lleno de grandes cosas, luego de superar una delicada situación de salud, el año pasado.
Un gustito
Barahona adquirió su primer carrito y mostró con orgullo su vehículo.
Alberth va formando una exitosa carrera dentro y fuera de la cancha. En este momento, además de defender los colores del equipo saprissista, estudia derecho, gracias a una beca que le dio el club.