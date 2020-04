“Me gustó mucho el cariño de la gente, el respeto el día de la carrera. Pasé días inolvidables. También me impactó la zona donde me llevaron al día siguiente y se podía observar la selva y el mar al mismo tiempo, ese fue un contraste único (visitó Jacó). También me sorprendió ver los papagayos. Esos solo los miras en pajarerías y los documentales. También pude observar muy seguro y relajado cocodrillos desde un punte (río Tárcoles)”, añadió.