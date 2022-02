Alberto Contador y “Purito” Rodríguez, dos ídolos del ciclismo español, están fascinados con Costa Rica (video)

Ciclistas internacionales como Alberto Contador y Joaquim "Purito" Rodríguez son parte de los competidores del Gran Fondo Andrey Amador. Foto: Sergio Alvarado.

Varios íconos del ciclismo español, famosos competidores en todo el mundo, tomarán salida este domingo a las 5:30 a.m. en el paseo Colón y llegarán hasta Quepos, para un recorrido de 160 kilómetros, en una ruta insólita en Tiquicia, en la primera edición del Gran Fondo Andrey Amador.

Los ibéricos Alberto Contador, Joaquim “Purito” Rodríguez, Óscar Pereiro y Daniel Moreno, además de Ryder Hesjedal, ciclista canadiense que ganó el Giro de Italia en el 2012, son parte de los 4.500 ciclistas que rodarán por la ruta 27, carretera que por primera vez cerrará para hacer historia.

Más allá de la parte deportiva, esas leyendas del ciclismo hablaron con La Teja y contaron por qué están tan fascinados de venir a Tiquicia y cómo Amador los convenció para venir.

Lleno de emoción, con una contentera evidente, a Contador no le alcanzaban las palabras para describir lo que es su segunda oportunidad de estar en suelo nacional.

🚲 ¿Cómo consiguió Andrey Amador que Alberto Contador viniera a correr a Costa Rica y por qué el español está tan fascinado como nuestro país? El bicampeón del Tour del Francia se lo contó a La Teja 🚴🏻🚴🏻‍♀️ El Gran Fondo Andrey Amador se disputará este domingo a partir de las 5:30 am. Saldrá desde el paseo Colón y tendrá su fin en Quepos, para un recorrido de 160 kilómetros. Ocho municipalidades se unieron para ayudar a los 4.500 ciclistas que participarán del recorrido, en un evento sin precedentes en Tiquicia. Posted by La Teja on Saturday, February 12, 2022

“Costa Rica es de esos destinos a los que todo mundo sueña ir en alguna ocasión en su vida. Hace tres años estuve acá, pero esta vez he tenido oportunidad de disfrutarlo mucho más, he estado con la familia, he podido salir, visitar parques nacionales, disfrutar lo que es Costa Rica.

“Además pudimos compaginar esta visita con un evento deportivo como el que se ha hecho, de talla internacional, muy potente. Es increíble lo que se ha conseguido, realmente debo decir que estoy sorprendido, que se haya pasado de los 4.500 participantes, que se cierren carreteras importantísimas en el país, es un trabajo muy duro por hacer, me siento muy afortunado de estar acá y venir a competir” dijo.

El campeón del Tour del Francia en el 2007 y 2009 contó que fue muy fácil ponerse de acuerdo con Andrey ya que, sin intermediarios, hablaron por teléfono y acordaron su visita a Tiquicia.

Con Purito, la historia no fue diferente, se pegaron una llamada y no le dio mucha vuelta para venir a un país que le encanta.

“Está claro que es un envidia para muchos. En la mañana me han llegado muchos mensajes de amigos cuando he puesto que estoy acá en Costa Rica, la palabra que todos me dicen es ‘que envidia’. Primero por su clima, por cómo son los costarricenses y por lo bonito del país, por todo un poco.

“Tuve la suerte de estar acá en el 2004 y la verdad que ha cambiado muchísimo el país. Tenía muchísimas ganas de volver. Cuando me llamó Andrey no hizo falta mucho para convencerme y decirle que sí vendría”, comentó.

Pereiro, por su parte, destacó que la manera de ser y la sencillez de Amador es algo que le abrió muchas puertas en Europa y por eso aceptaron venir acá con todo el gusto del mundo.