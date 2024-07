Alcalde de Nicoya le pega una “revolcada” a Yosimar Arias por lo que dijo del estadio Chorotega

Armando Martínez, alcalde de Nicoya, le pegó una revolcada a Yosimar Arias por el comentario que hizo en redes sociales sobre el estado del zacate del estadio Chorotega de Nicoya, luego de la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales.

Esta foto la posteó Yosimar Arias, del Estadio Chorotega, tras inauguración de Juegos Nacionales (Facebook )

El acto fue este domingo, en el estadio Chorotega, que es propiedad de la Municipalidad y del Instituto Costarricense del Deporte (Icoder), pero que la ADG usa como sede en la primera división. Luego de los actos, la grama quedó en malas condiciones y Arias se rajó con un comentario que no le hizo para nada de gracia a Martínez.

“Muy lindo todo les quedó ayer, los felicito. Pero ahora, a quién le importa, a menos de 21 días de jugar el primer partido ADG vs San Carlos, de verdad que hay personas que les gusta ver la cancha así. Tengo ocho años de trabajar con esta cancha y verla así hoy me da vergüenza”, expresó Arias.

“Este acto de inauguración ocupaba de un escenario de la calidad del estadio por su magnitud” — Armando Martínez, alcalde de Nicoya

La Teja buscó al alcalde de Nicoya y le pidió una reacción al comentario de Arias.

La grama natural quedó enlodada. (Facebook )

“Primero que nada, Guanacasteca no paga nada por usar el estadio. Hemos tratado de promover un convenio, porque la ADG no invierte un cinco, algunas inversiones que se comprometieron a realizar, no las hicieron. Si las hubieran hecho, quizás habría un mejor drenaje para que eso no pase”, explicó Martínez, como primer punto.

Estadio Chorotega

También aseguró que en otras ocasiones, cuando la ADG ha utilizado el estadio en invierno, pasa lo mismo (el zacate se pone negro). Incluso, nos pasó una foto que lo demuestra.

“No soy ni ingeniero, ni técnico, pero esa cancha no tiene el césped adecuado y muchas cosas del acto se hicieron afuera de la cancha. Pero le digo que incluso, las luces del estadio, que ellos trajeron, fue la Municipalidad la que terminó poniéndolas”.

Martínez expresó que está dispuesto a conversar con personeros de la ADG, menos con Yosimar, a quien ni siquiera conoce, para intentar llegar a una solución, pues quiere que exista una buena relación con el club.

Esta es la foto que aportó el alcalde Armando Martínez y donde demuestra que la grama queda igual en partidos de la ADG. (Facebook )

“Puede ser con el presidente (don Jorge Arias) que no ha hecho ningún comentario, como tampoco lo ha hecho ningún otro miembro de la junta directiva, porque son personas inteligentes que saben que la muni les da todo, no como Yosimar, que es un bombeta.

“No entiendo por qué hizo ese comentario, es asustar con la vaina vacía. No invierten, no rinden cuentas, por eso queremos un convenio”.

La Teja buscó a Yosimar Arias para ver qué opinaba de las declaraciones de Martínez, pero pese a que lo llamamos y le pusimos un mensaje explicándole el tema a tratar, no contestó.

También llamamos a don Jorge Arias, presidente de la ADG, pero tampoco respondió.