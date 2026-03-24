Alejandro Bran reapareció en sus redes y esto fue lo que hizo ahora

Alejandro Bran, volante de Alajuelense reapareció en sus redes, a días de protagonizar el momento más polémico de su carrera.
Luego de ser detenido por las autoridades el jueves anterior, el futbolista había eliminado su foto de perfil y dejó un espacio en color negro.
El día del incidente, publicó una historia, dando su versión de lo ocurrido, pero luego la eliminó y desde entonces, no había recurrido a su perfil profesional para hacer alguna publicación.
Lo que hizo Alejandro Bran
Este martes, el jugador volvió a colocar una foto de perfil en su cuenta de Instagram. El muchacho aparece dentro de un ascensor.
Hasta el momento, Bran no ha vuelto a dar explicaciones sobre las razones por las cuales, la Fuerza Pública llegó al condominio en donde vive, en La Sabana, la semana anterior.
El futbolista está separado del primer equipo y entrena con la categoría Sub-21. Se dice que volverá después de Semana Santa.