Alejandro Bran reapareció en sus redes y esto fue lo que hizo ahora

Alejandro Bran, volante de Alajuelense reapareció en sus redes, a días de protagonizar el momento más polémico de su carrera.

Luego de ser detenido por las autoridades el jueves anterior, el futbolista había eliminado su foto de perfil y dejó un espacio en color negro.

El día del incidente, publicó una historia, dando su versión de lo ocurrido, pero luego la eliminó y desde entonces, no había recurrido a su perfil profesional para hacer alguna publicación.

Alejandro Bran reapareció en sus redes sociales. Foto: Concacaf.com (Concacaf.com/Concacaf.com)

Lo que hizo Alejandro Bran

Este martes, el jugador volvió a colocar una foto de perfil en su cuenta de Instagram. El muchacho aparece dentro de un ascensor.

Hasta el momento, Bran no ha vuelto a dar explicaciones sobre las razones por las cuales, la Fuerza Pública llegó al condominio en donde vive, en La Sabana, la semana anterior.

Alejandro Bran volvió a poner una foto de perfil en Instagram. Foto: captura de pantalla. (Instagram Alejandro Bran/Instagram Alejandro Bran)

El futbolista está separado del primer equipo y entrena con la categoría Sub-21. Se dice que volverá después de Semana Santa.