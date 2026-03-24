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Alejandro Bran reapareció en sus redes y esto fue lo que hizo ahora

Alejandro Bran está separado del primer equipo de Alajuelense, desde la semana anterior

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alejandro Bran, volante de Alajuelense reapareció en sus redes, a días de protagonizar el momento más polémico de su carrera.

Luego de ser detenido por las autoridades el jueves anterior, el futbolista había eliminado su foto de perfil y dejó un espacio en color negro.

El día del incidente, publicó una historia, dando su versión de lo ocurrido, pero luego la eliminó y desde entonces, no había recurrido a su perfil profesional para hacer alguna publicación.

Alejandro Bran le quitó los ceros al marcador en el partido entre LAFC y Liga Deportiva Alajuelense, en una serie que se encuentra 1-1 en Concachampions.
Alejandro Bran reapareció en sus redes sociales. Foto: Concacaf.com (Concacaf.com/Concacaf.com)

Lo que hizo Alejandro Bran

Este martes, el jugador volvió a colocar una foto de perfil en su cuenta de Instagram. El muchacho aparece dentro de un ascensor.

Hasta el momento, Bran no ha vuelto a dar explicaciones sobre las razones por las cuales, la Fuerza Pública llegó al condominio en donde vive, en La Sabana, la semana anterior.

Alejandro Bran otra vez tiene foto de perfil en su cuenta de Instagram.
Alejandro Bran volvió a poner una foto de perfil en Instagram. Foto: captura de pantalla. (Instagram Alejandro Bran/Instagram Alejandro Bran)

El futbolista está separado del primer equipo y entrena con la categoría Sub-21. Se dice que volverá después de Semana Santa.

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Alejandro BranAlajuelense
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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