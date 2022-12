Alemán está tan enamorado de Tiquicia que no se enojaría al ver a la Sele ganar

La tica Alejandra Herrera está casada con el alemán Benjamín Wussow. Cortesía.

Hace tres años o cuatro años, la tica Alejandra Herrera hizo maletas para empezar una nueva vida en España y en ese país conoció al amor de su vida. Se trata del alemán Benjamín Wussow. Ambos se enamoraron y se casaron en el 2019 y pese a que los dos nacieron en países en donde la fiebre del fútbol es intensa, los esposos no son tan futboleros.

Eso no quita que tanto Herrera, periodista de profesión, como su amado le sigan la huella a las selecciones de sus países y por eso, este jueves estarán muy atentos a lo que pase en la mejenga entre Costa Rica y Alemania, que se jugará a la 1 de la tarde, hora tica.

“Le decía a unos amigos brasileños, que soy tan mala tica y él tan mal alemán que no tenemos nada para que nos identifiquemos, he ido a Costa Rica y no he traído ni una bandera. Pero el corazón de Benjamín es tan tico, que le daría igual cualquier resultado.

“Para el partido Alemania contra Japón, él estaba trabajando en Amstérdam (Países Bajos) y allá se enteró y yo lo vi con una pariente que está conmigo”, dijo Alejandra.

Por otro lado, a su amado no le disgustaría que ganara la Sele, pues está encantado con la cultura tica, pero reconoció que le gustaría que los excampeones mundiales vencieran a la Tricolor.

“Creo que ganará Alemania, esperaría, mirando a los equipos que Alemania podría ganar 2-0 o 3-1.

“Muchos de mis amigos en Alemania son muy futboleros, yo crecí amando las artes marciales, el fútbol lo puedo disfrutar en un contexto social, pero me reiría bastante si gana Costa Rica. Honestamente, y mirando algunas tonterías que Alemania ha hecho, tampoco me molestaría si gana Costa Rica”, dijo entre risas el europeo.

Alejandra y Benjamín son los felices papás de Esther Marie, una bebita de dos meses de nacida. Cortesía.

Enamorado de Tiquicia

La pareja vive en una comunidad en Madrid llamada Camarma de Esteruelas y tienen una bebé, la pequeña Esther Marie, de dos meses de edad.

Alejandra tiene 34 años, profesa la religión cristiana y se fue a colaborar con una organización llamada “Juventud con una misión” y allí a conoció a Benjamín, quien trabajaba en la organización.

“Yo dejé de ejercer mi carrera cuando me vine a España a colaborar con la organización y ahí conocí a mi esposo. Comenzamos una relación y a los seis meses nos comprometimos y meses después nos casamos.

“Desde que estamos juntos hemos ido dos veces a Costa Rica y él está tan enamorado de la cultura tica, que me ha dicho que antes de irse a vivir a Alemania, prefiere irse a Costa Rica”, dijo entre risas.

La familia tico - alemana verá el juego en su casa de habitación. AFP. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

- Pero ¿qué es lo que más disfruta el europeo de Tiquicia?

“Benjamín es una persona que ama la montaña y hemos ido a Monteverde, a las montañas en Cartago, le encanta el clima, ama el café, la cultura, aunque no la entiende porque somos de dar mucha vuelta para decir algo y él es más directo.

“Y otra cosa que le gusta es que acá todo es más natural, se asombra, cuando uno puede bajar una fruta de un árbol y se la puede comer de una vez. Acá (en España) se consiguen, pero todo en el supermercado”, dijo.

Por la hora en que se jugará el partido y por tener a la bebé tan pequeña, esta familia tico - alemana se quedará en casa viendo a la Sele.

“Sé que hay un grupo de ticos en Madrid que se reunirán para ver el partido, tienen toda una preparación, van a un bar llamado el Rincón del Caribe, pero está a 45 minutos de la casa y por la hora se complica”, afirmó la costarricense.