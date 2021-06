👀 @fedefutbolcrc 🇨🇷

⚽ Group E 🇧🇷🇨🇭🇷🇸

⭐ @NavasKeylor ⭐ A three-time UCL winning pair of hands 👐



Can Costa Rica go even further at Russia 2018? 🤔#DieMannschaft #WorldCup #ZSMMN pic.twitter.com/vbu5MyNNdN