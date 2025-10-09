Alemania debe hacer esto para evitar el riesgo de no ir al mundial

Julian Nagelsmann tiene una dura tarea con Alemania rumbo al mundial de Norteamérica 2026. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Tras el inesperado tropiezo en Bratislava (derrota por 2-0 frente a Eslovaquia), Alemania se ha quedado sin red: tiene que ganar sus cuatro partidos restantes para ser campeona de su grupo de clasificación europea para la cita norteamericana, empezando por Luxemburgo e Irlanda del Norte, el viernes y el lunes de la próxima semana.

De lo contrario tendrá que pasar por un repechaje... no exento de peligro.

Para alcanzar este objetivo, el seleccionador Julian Nagelsmann confía en su dupla ofensiva, Florian Wirtz y Nick Woltemade.

Ambos abandonaron la Bundesliga este verano para ir a Inglaterra. Uno está decepcionando, Florian Wirtz y el otro sorprendiendo, Nick Woltemade, quienes viven un dispar inicio de experiencia en Inglaterra, pero esta semana están al rescate de la Mannschaft en su objetivo de clasificarse para el Mundial 2026.

Mbappé vuelve a la escena con Francia

Kylian Mbappé no tendrá problemas para jugar con Francia en las eliminatorias mundialistas. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Otra potencia que jugará este viernes es Francia, de la mano de un Kylian Mbappé, quien buscará una victoria que no debería complicarse en casa ante Azerbaiyán.

Las molestias que sufrió en el tobillo en el último partido del Real Madrid no le impedirán jugar, reveló el propio futbolista. El seleccionador quiere que juegue. Creo que no habrá ningún problema".

“Estoy más tranquilo en Madrid que en París, gracias a “un marco de vida diferente”, admitió la estrella del Real Madrid.

“Me he adaptado bien a Madrid. No es un ataque contra Francia, pero es cierto que estoy más tranquilo allí. En Madrid, el entorno de vida es diferente. Es menos ‘speed’ (rápido) que en París”, explicó.

También a nivel deportivo, el francés está en un buen momento con su club.

“He logrado marcar goles. Pero creo que incluso en el juego también estoy en una buena disposición, aunque pienso que todavía puedo hacerlo mejor”.

“Pero hay que continuar. Porque esto no es más que el inicio de la temporada”, advirtió el actual número 10 de los Bleus.