Deportes

Alemania debe hacer esto para evitar el riesgo de no ir al mundial

Alemania tiene una obligación fuerte en la clasificación para la Copa del Mundo de Norteamérica.

EscucharEscuchar
Por AFP
Julian Nagelsmann calificó de "racista" una encuesta de ARD sobre la diversidad en la selección alemana, destacando la necesidad de despertar ante temas sociales críticos.
Julian Nagelsmann tiene una dura tarea con Alemania rumbo al mundial de Norteamérica 2026. (TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Tras el inesperado tropiezo en Bratislava (derrota por 2-0 frente a Eslovaquia), Alemania se ha quedado sin red: tiene que ganar sus cuatro partidos restantes para ser campeona de su grupo de clasificación europea para la cita norteamericana, empezando por Luxemburgo e Irlanda del Norte, el viernes y el lunes de la próxima semana.

De lo contrario tendrá que pasar por un repechaje... no exento de peligro.

Para alcanzar este objetivo, el seleccionador Julian Nagelsmann confía en su dupla ofensiva, Florian Wirtz y Nick Woltemade.

Ambos abandonaron la Bundesliga este verano para ir a Inglaterra. Uno está decepcionando, Florian Wirtz y el otro sorprendiendo, Nick Woltemade, quienes viven un dispar inicio de experiencia en Inglaterra, pero esta semana están al rescate de la Mannschaft en su objetivo de clasificarse para el Mundial 2026.

Mbappé vuelve a la escena con Francia

Kylian Mbappé anotó este sábado para el Real Madrid. AFP.
Kylian Mbappé no tendrá problemas para jugar con Francia en las eliminatorias mundialistas. (OSCAR DEL POZO/AFP)

Otra potencia que jugará este viernes es Francia, de la mano de un Kylian Mbappé, quien buscará una victoria que no debería complicarse en casa ante Azerbaiyán.

Las molestias que sufrió en el tobillo en el último partido del Real Madrid no le impedirán jugar, reveló el propio futbolista. El seleccionador quiere que juegue. Creo que no habrá ningún problema".

“Estoy más tranquilo en Madrid que en París, gracias a “un marco de vida diferente”, admitió la estrella del Real Madrid.

“Me he adaptado bien a Madrid. No es un ataque contra Francia, pero es cierto que estoy más tranquilo allí. En Madrid, el entorno de vida es diferente. Es menos ‘speed’ (rápido) que en París”, explicó.

También a nivel deportivo, el francés está en un buen momento con su club.

“He logrado marcar goles. Pero creo que incluso en el juego también estoy en una buena disposición, aunque pienso que todavía puedo hacerlo mejor”.

“Pero hay que continuar. Porque esto no es más que el inicio de la temporada”, advirtió el actual número 10 de los Bleus.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlemaniaFranciaNorteamérica 2026
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.