Totalmente, esos 23 minutos yo decía, “pucha, ¿qué estoy viendo?”. Es una actitud que le he visto a Saprissa a través de la historia, de pelear, de luchar, el ADN que hace famoso a Saprissa y no había visto en todo el torneo y se lo he dicho al presidente, a los técnicos, a Víctor Cordero, eso les faltaba.