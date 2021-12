Alexa Méndez, una morada gracias a las enseñanzas de su papá

La limonense Alexa Méndez Serrano, de 24 años, es una morada por los cuatro costados, gracias a la influencia de su papá.

Ella y su tata, Óscar Ulloa, son los únicos morados de la familia, ya que a la mamá y a sus tres hermanos no les gusta el fútbol.

Alexa Méndez Serrano, reina de belleza, Saprissa Saprissa tiene una guapa seguidora en Limón. Cortesía

Ménez es Miss Cultura Costa Rica 2022 por parte de la organización Illusion Academy.

-¿Cómo se hizo saprissista?

Mi papá es cien por ciento morado, todo lo tiene de Saprissa y me ponía a ver las finales con él a todo volumen. Todo era con respecto a ese tema, entonces el fútbol estuvo en mi vida por Saprissa. Al ir creciendo entendí el fútbol, porque siempre lo veía, cuando se enojaba papá yo trataba de entender por qué. Más grande conocí el estadio, a varios jugadores y me enamoré más. A los 13 años ya entendía bastante.

- ¿Hay miembros de su familia liguistas?

No, de hecho, son dos hijos varones, y dos mujeres y soy la única que le gusta el futbol.

- ¿Alguna vez fue al estadio?

Sí, he ido varias veces, pero no voy mucho.

-¿Cuál es el clásico que mejores recuerdos le trae?

No tengo noción de que año fue, pero jugaba “Paté” Centeno y recuerdo que era el uniforme con anaranjado con un dragoncito morado y lloré, fue la primera vez que entendí el futbol, fue en una final y quedamos campeones.

-¿Y el clásico que peores recuerdos le trae?

Una vez que no quería que perdieran en el 2015, no estábamos ganando ningún campeonato y en ese de feria, lo vi sin mi papá.

- ¿Cuál es su jugador favorito de Saprissa?

Jimmy Marín.

-¿Algún jugador del pasado ha sido tu ídolo?

Me gustaba mucho Wálter “Paté” Centeno, Alonso Solís y Reynaldo Parks.

-¿Cuál es el jugador más guapo de la Saprissa?

Christian Bolaños, tiene todo.

La guapa reina disfruta de las bellezas de su natal Limón. (Cortesía )

-¿A qué jugador de la Liga mandaría usted a marcar?

A Marcel Hernández, es muy bueno.

- ¿Si usted fuera jugadora, en que posición jugaría?

Juego de defensa, sí he mejengueado.

- ¿Por qué cree que Saprissa va a ser campeón?

Porque ha estado jugando bien los últimos partidos, está bien armado, con la defensa bien armada y el técnico los trabaja bien, les da la libertad que no tenían antes, los jugadores están bien, el técnico está bien, el juego está bien. Han mejorado bastante.

- ¿Usted es de las que vacila cuando gana y sufre cuando pierde?

No soy como de molestar a nadie, si empiezan a molestarme, empiezo a hablar con bases, no me gusta pelear, pero si vamos a hablar de fútbol entonces que sea bien. Antes que pelear me defiendo.