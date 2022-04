Alexánder Espinoza cumplirá sueño en nuevo club caribeño

Alexander Espinoza seguirá jugando en Limón ahora con el equipo Limón Black Star. Foto: Cortesía LBS

A sus 37 años, Alexánder Espinoza sabe que su tiempo en el fútbol se acabará pronto, el retiro es algo que no perdona a ningún jugador, pero antes de colgar los tacos tenía la ilusión de hacerlo con el equipo de la provincia que lleva en el corazón, Limón.

A inicios de años, su amado Limón FC desapareció por deudas, el club en el que estuvo por 19 años y que nunca abandonó hasta el momento que se confirmó que quedaba fuera del fútbol profesional.

Con esa noticia se estaba viendo truncada la ilusión de retirarse con el equipo de sus amores hasta que hace unos meses se empezó a gestar un proyecto que le dio una nueva esperanza, proyecto que este jueves se presentó, Limón Black Star jugará en la Liga de Ascenso en lugar de Marineros.

Como no podía ser de otra manera, Espinoza es el primer jugador que el club firmó, el cual jugará en el estadio Juan Gobán y busca devolverle al Caribe la alegría de tener un club en la máxima categoría.

-Como limonense y aficionado, ¿el descenso de Limón es el momento más duro de su carrera?

Sí, claro. Los que me conocen saben del amor que le tengo a la provincia y le tenía al equipo, yo sentí que ese día perdí algo propio, lo puedo decir abiertamente, porque ahora se da el nacimiento de una nueva esperanza y que volví a recuperar ese algo que me hacía falta, que sentía como propio.

-Ese día que descienden en el partido contra Sporting, ¿cómo lo recuerda?

Yo lo catalogo como el peor día de mi vida, lo que yo sentí es algo que aún no puedo explicar, ese sentimiento, lo que fue eso, por eso lo llamo así.

-Usted es un jugador que siempre ha demostrado condiciones, ¿Otros equipos lo buscaron?, ¿Por qué no se fue y dejó un barco que se hundía?

Sí, sí claro, me buscaron varios, hubo acercamientos con varios equipos cuando estaba tanto en primera como en segunda división. Jugué un par de meses con Marineros, pero ya con la perspectiva que el equipo iba a volver acá. Sí hubo equipos que me buscaron, pero para mí la primera y única opción siempre fue quedarme en Limón.

Lo que no quería era dejar mi provincia porque yo siento que acá tengo todo lo que necesito, por eso nunca tuve ni la consideración. Ahora con este nuevo proyecto es para cerrar mi carrera y ¿qué mejor que con un ascenso? Que en el 2023 Limón Black Star esté en la primera división.

El icónico restaurante y salón de fiestas Black Star Line, se quemó hace seis años en Limón y está en etapa de reconstrucción. Foto: Archivo. (unknown)

-¿Se imagina viviendo fuera de Limón?

No, vieras que difícil esa pregunta, ahora que estuve dos meses en Puntarenas con Marineros, fue muy difícil para mí, no me imagino vivir fuera de esta provincia nunca, porque acá está mi vida. El futuro es lo que Dios quiera, pero por ahorita no me lo imagino.

-¿Es ese su último anhelo en el fútbol, llevar a este equipo a primera?

Exactamente, es el compromiso adquirido que tomamos con este nuevo proyecto, recuperar un equipo para la provincia, que tengan algo que es de ellos.

Los que me conocen saben como soy cuando me comprometo con algo, cada jugador que venga será bienvenido, que sean jugadores comprometidos con la provincia, que vengan a soñar con lo mismo que estamos soñando todos.

-¿Para qué está Limón Black Star?

Este es un equipo que va a trabajar muy bien, prometemos mucho trabajo en cuanto a lo deportivo, daremos nuestro mayor esfuerzo para cumplir nuestras metas. También buscaremos trabajar fuertes las ligas menores, sabemos que Limón es un semillero, algo que vamos a trabajar fuerte para que no pasen los problemas que pasaron en otras épocas.

-¿Qué le parece el nombre del equipo?

Es algo que nos va a identificar a todos los limonenses, quién no ha ido al Black Star Line a comerse un rice and beans, es algo que nos identifica a todos, creo que es un nombre muy acertado.