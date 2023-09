Alexánder Vargas adelantó que no aplicará una clásica medida para corregir al camerino de Grecia

Alexánder Vargas espera que los cambios vengan pronto para Grecia. Foto: Prensa Grecia.

El técnico Alexánder Vargas no escondió su frustración porque las cosas aún no le salen bien con el Municipal Grecia y dejó claro que no aplicará una clásica movida que otras veces se ha dado en el fútbol nacional para dar un ultimátum en el camerino.

Se trata de la famosa limpia de jugadores en medio torneo, Vargas confesó la razón para no hacerla.

“Eso sería algo que ahorita no nos hará fortalecer, porque puedo quitar cinco a seis jugadores, pero no podemos contratar a nadie. Más bien hay que seguir fortaleciendo los hábitos, ellos han ido cambiando muchas cosas para competir como se debe y apasionarse por el trabajo, yo siempre se los digo a ellos: ‘el que no ama lo que hace, es un desempleado más’”, comentó Vargas en la conferencia de prensa.

Por eso espera que sus pupilos cumplan con la parte que prometieron fechas atrás, que entraron a la zona de conferencia de prensa para respaldar su trabajo.

“El otro día los jugadores vinieron acá y se sentaron, hicieron un compromiso, esta semana el grupo trabajó bien, está consciente de lo que se está jugando, pero había hábitos que no me gustaban, los capté en los primeros días que estuve ahí y se han ido cambiando, hemos tratado de poner la casa en orden y si estamos sin sumar es porque algo no estamos haciendo bien”, comentó.

Vargas no detalló esos malos hábitos, solo dijo que eso queda en el camerino y espera que el tiempo se encargue de enderezar un barco que perdió su rumbo.