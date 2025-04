Alexander Vargas contradice a Aquil Alí sobre lo que dijo el dirigente de su salida

Alexander Vargas fue sincero y honesto, no ocultó su malestar con las palabras con las que Aquil Alí, quien justificó la salida del entrenador del Herediano.

Alexander Vargas no está de acuerdo con las razones que dio Aquil Alí de su despido. (William Cordero/William Cordero )

Vargas fue despedido este domingo, tras el empate a un gol contra Cartaginés y Alí le dijo a La Teja que en otros torneos han visto que pasan cosas y antes que sucedan, optaron por quitar a Alexander y delegar la dirección técnica en Jafet Soto.

“Faltan seis fechas y antes hemos esperado y nos han pasado cosas que no queremos que nos pasen. Le agradecemos a don Alexander Vargas, pero después de ver lo que pasó con rivales directos, estamos tomando precauciones. Queremos asegurarnos el liderato, él tuvo varias oportunidades para amarrar el primer lugar, pero las dejó ir y tenemos equipo para no estar sufriendo”, expresó Alí.

Ante esas palabras, Vargas no se quedó callado y dijo las cosas a su estilo, franco, directo, pero sin adornos.

“No estoy de acuerdo con lo que dice, porque estando él (Jafet Soto) en la semifinal y final del torneo pasado, ganaron tres partidos y perdieron tres, así estoy yo en los duelos particulares”, explicó.

El Team ha tenido, en efecto, duelos parejos contra Alajuelense, Saprissa y Cartaginés. Contra los manudos empataron de visitantes y perdieron de locales. A Saprissa le ganaron uno y perdieron otro y a los brumosos le ganaron de visitantes y empataron de local.

“Eso es parejo, no estoy de acuerdo con lo que dice, no me dio la oportunidad, no confió en mí, en mi trabajo, en que puedo sacar la tarea”, añadió.

Dijo que además, como no le comunicaron las razones, puede intuir algunas cosas. “No confiaron en lo que hacía, en la estabilidad, eso duele, solo quieren ganar, no hay de otra”, manifestó.

Alexander Vargas no está de acuerdo con lo que dijo Aquil Alí. (Fotos de Diana Méndez/Fotos de Diana Méndez)

Pero con todo, Alexander Vargas desea que el Team sea el campeón nacional. No guarda rencor, y sabe que el trabajo que han hecho los jugadores ha sido muy bueno y profesional.

“Sé lo que sembré, lo que dejé, me gustaría que Herediano quedara campeón, por los jugadores, por lo que trabajaron, se lo merecen, por la dirigencia que se lo merece, por mi cuerpo técnico. No soy rencoroso, no les deseo el mal, a nadie, eso se devuelve hacia a uno”, añadió.