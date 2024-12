Alexander Vargas deja Guanacasteca y su futuro podría estar en un equipo grande

Alexander Vargas confirmó este sábado que dirigió su último partido como entrenador de Guanacasteca, luego del triunfo 1 a 0 sobre el líder del Apertura 2024, Alajuelense.

Vargas reveló que tiene una nueva oportunidad profesional ante la pregunta de un periodista, en la que prácticamente ratificó el rumor que desde la tarde se había desatado sobre el futuro del entrenador.

Alexander Vargas se va en buenos términos de Guanacasteca. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Desde horas antes del partido, el nombre de Alexander Vargas sonaba fuerte para hacerse cargo del equipo Herediano.

“El futuro, Dios lo tiene en mis manos, esto es una decisión que ya tenía tomada. Este es el último partido con Guanacasteca, no me he despedido de los jugadores. Me voy triste, pero también tengo otros proyectos profesionales por cumplir”, dijo Vargas.

Carlos Serrano de Repretel, le preguntó si se iba del equipo pampero por problemas con el club o por una nueva oportunidad laboral.

“Por una nueva oportunidad, estoy dolido porque todo el equipo de trabajo que me rodeaba estaba bien, pero también tengo retos y si Dios me puso esto al frente lo voy a asumir”, añadió.

Pero fue Luis Quirós, de Columbia, quien le lanzó una pregunta que reveló y ratificó los rumores. Quirós le preguntó si iba a llegar con otros colaboradores al Herediano (dando a conocer el nombre del equipo) y si los jugadores que se dice que van para el Team, y que jugaron con el cuadro chorotega, son por recomendación de él. Vargas sonrió un poco incómodo y respondió.

“Todavía no me he despedido de los jugadores como debe ser, esos temas muchas veces es mejor no tocarlos, por respeto al equipo mencionado. Yo, cuando ya tenga la firma estampada, veré qué refuerzos llegarán, no puedo irrespetar a los clubes”, manifestó.

Alexander Vargas deja Guanacasteca en buenos términos y con el equipo en una posición competitiva. Aunque aún no confirma su destino, los rumores lo colocan cerca de Herediano, lo que sin duda es uno de los desafíos más exigentes de su carrera.