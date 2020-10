"Me duele que ahora me expulsan a un jugador y vienen con una sanción, pero a ellos (árbitros) quién los sanciona, ¿qué pasa? Insisto que no les cargo la derrota a ellos, porque no sé sabe que pasaba si metíamos el penal. A nosotros nadie nos quita este sueño de clasificar, el lunes vamos a venir con más fuerzas a trabajar.