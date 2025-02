Alexander Vargas no llora por las bajas del Herediano y confía en sus guerreros

El técnico del Herediano, Alexander Vargas, no se anda con rodeos ni excusas: aunque tiene varias bajas en su equipo para el partido contra el Real Salt Lake, no se preocupa y confía, plenamente, en los jugadores que viajaron a Utah.

¿Preocupado por las bajas", así se muestra Alexander Vargas. (Albert Marín/Albert Marín)

El Team enfrenta este miércoles, a las 7:30 de la noche, al Real Salt Lake en Utah, por el juego de vuelta de la ronda preliminar de la Copa de Campeones, pero tendrá siete bajas importantes.

No estarán en el encuentro porque carecen de visa: Marcel Hernández, Yurguin Román, Joseph Bolaños, Yeltsin Tejeda y Getsel Montes; además, por lesión, no viajaron John Jairo Ruiz ni Jesús “Tepa” González.

“Esto es una planilla muy basta, como lo hemos repetido muchas veces, no podemos depender de un solo jugador. Obviamente, el equipo se ha visto reducido porque hay menos jugadores disponibles, pero los que hicieron el viaje lo han hecho de gran manera, no solo para este partido, sino a lo largo del torneo”, afirmó Vargas con firmeza.

El estratega florense dejó claro que su equipo no va con mentalidad de empate, sino a buscar la victoria con orden y disciplina. “Muchas veces, si uno va por un empate, el marcador no es el que uno quiere. Pero bueno, nosotros, bajo la estrategia, vamos a buscar el juego con orden, con una buena figura estructural, para que se puedan dar las cosas”.

Marcel Hernández es la baja más importante. (Albert Marín /Albert Marín )

Sobre las ausencias, Vargas admitió que, lógicamente, preferiría contar con todos sus jugadores, pero no piensa quejarse.

“Sí, me hacen falta jugadores. Obviamente, uno quisiera tenerlos a todos porque eso te da más variantes y opciones. Pero no los tenemos, así que no me puedo poner a llorar ahorita. Confío plenamente en los que vinieron y en que lo harán de la mejor manera”.

Además, resaltó el compromiso del equipo con el país y la institución. “Vamos a representar a Costa Rica y, por ende, eso para nosotros es importante. Tenemos una responsabilidad muy grande”.

El Herediano saldrá con todo en Utah, sin excusas y con la firme intención de buscar la clasificación. Vargas lo tiene claro: el Team está listo para la batalla.