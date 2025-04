Alexander Vargas reveló la manera como lo despidieron de Herediano y lo que sintió al enterarse

Alexander Vargas dijo que le sorprendió la llamada de este domingo en la noche de Gustavo Pérez, gerente deportivo del Herediano para anunciarle su destitución.

Alexander Vargas peleaba por el liderato. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

No fue la llamada bonita, era para decirle la decisión que habían tomado y la posición de ellos.

“Me sorprende, pero uno sabe cómo es esto del fútbol. Ayer cuando recibo la llamada de Gustavo y me indica la posición de ellos, me sorprendió, fue algo muy duro para mí, no sé si las lágrimas estaban por venir, pero era algo que visualizaba muy bien, me visualizaba con un campeonato pero esto es así”, comentó en Tigo Sports.

“Fue algo complicado, no me lo esperaba, ya estaba trabajando en muchas cosas pero esto es así. No me diero ninguna razón”, añadió.

El entrenador se refirió a la toma donde se observó a Jafet Soto hablando con Pablo Salazar y le preguntaron si se metía en las decisiones.

“Siempre escuchaba al cuerpo técnico, a Jafet, muchas veces no me parecían las cosas, a veces decía tiene razón él, vamos a tomar lo mejor para el grupo”.

Herediano está en segundo lugar del torneo. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

“La gente se enfocaba en Jafet, pero no enfocaba al videoanalista, que me pasaba mucho información porque estaba arriba, en vivo. No tenía por qué enojarme, le agradezco al que me quiere ayudar”, añadió.

Añadió que en el papel, el calendario que enfrentaba el Team a partir de este momento, era más favorable, según él, que el de Puntarenas y el de Alajuelense.