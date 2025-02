Alexander Vargas salió bien librado de su debut en torneos internacionales

Alexander Vargas se estrenó como técnico en un torneo internacional y lo hizo con honores. En su primer gran reto en una serie de ida y vuelta, contra un rival internacional, el entrenador del Herediano sacó la tarea en la Copa de Campoenes de la Concacaf con una victoria de oro ante el Real Salt Lake en Utah, 2 a 1.

Alexander Vargas tuvo un debut soñado como entrenador en un torneo internacional. (Albert Marín/Albert Marín)

Además, en el torneo local, el Herediano es líder e invicto. Todo le sale a pedir de boca al entrenador florense.

El partido de este miércoles no fue fácil, y él lo sabía. En la primera parte, el Team la pasó mal, pero aguantó el chaparrón y logró mantenerse en la pelea. Se fue al descanso con un 1 a 0 en contra.

Fue en el complemento cuando Vargas demostró que su lectura del juego estaba fina. Movió fichas, hizo ajustes y el equipo reaccionó.

“El primer tiempo fue donde sufrimos más, pero teníamos que aguantar el 1-0. En el segundo tiempo recompusimos, nos vimos bien y tras recuperar la pelota, jugamos hacia el frente (…) Tuvimos que arriesgar”, explicó el estratega florense.

LEA MÁS: Elías Aguilar revela la clave del triunfazo florense ante el Real Salt Lake

El ingreso de Randy Vega fue clave. Con su velocidad y agresividad, le dio otra cara a la ofensiva rojiamarilla y terminó marcando el gol del triunfo desde el punto de penal. Vargas apostó y le salió perfecto.

Pero más allá del resultado, el DT dejó claro que su mensaje al equipo siempre fue de confianza y preparación. “El éxito siempre se alcanza cuando está la oportunidad y usted se ha preparado. Ese fue el mensaje en estos dos partidos y en el torneo local”, reveló.

Herediano eliminó al Real Salt Lake. (CSH/CSH)

Ahora, con su primer examen internacional aprobado, Vargas no esconde su felicidad. “Estoy muy feliz, creo que Dios me ha premiado. Pero esto no es de Alexander Vargas, sino de todo mi cuerpo técnico, jugadores y dirigencia”, sentenció.

Herediano enfrentará a LA Galaxy en la próxima ronda y en torneo local, disputará un rudo partido contra Santa Ana, colero de la tabla acumulada, el domingo a las 11 de la mañana.

El Team ya está en octavos de final y con un técnico que debutó en Concacaf con la cabeza en alto y que está listo para grandes retos.