Alexander Vargas, técnico de Guanacasteca: “los jugadores tienen lo que ponen las gallinas”

Alexander Vargas, técnico de Guanacasteca recalcó que seguirán trabajando por la clasificación. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Alexander Vargas, técnico de Guanacasteca, confía en que los números le cierren a su club al final de la fase regular y puedan meterse en las semifinales del Apertura 2024.

El entrenador pampero recordó que, matemáticamente, la ADG tiene posibilidades de lograr clasificar y en este momento hay 9 puntos en disputa.

“Si la matemática me da, voy a seguir luchando. Tenemos un juego menos que hay que jugarlo y ganarlo y al equipo lo ha caracterizado la lucha, la entrega, cuando ha habido dificultades hemos sacado la sangre chorotega y créame que el equipo va a hacer todo por clasificar.

“El partido (contra Herediano) estuvo muy reñido hasta el final y no tengo una gran planilla, pero los jugadores tienen lo que ponen las gallinas”, afirmó.

El entrenador dijo que no le gusta hablar del trabajo del árbitro, pero en esta ocasión tuvo que hacer mención sobre la labor del central Steven Madrigal.

El entrenador añadió que mientras haya chance, seguirán pulseando la clasificación. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

“Hay una sujeción de ambos jugadores (jugada del penal) y él no tuvo la sapiencia para ir a revisarla. Gracias a Dios no entró. No se trata de equipos llorones, es transparencia para que el fútbol siga creciendo.

“Con el VAR en ocasiones se debe ser más claro, se genera confusión, hubo jugadas para nosotros que no fueron revisadas, esto no lo digo por Guanacasteca, lo digo por el bien del fútbol”, añadió.

El técnico añadió que se le vienen juegos difíciles, pero seguirá pulseando avanzar en el campeonato.

“Vamos a seguir luchando, se vienen juegos difíciles (Puntarenas, Santa Ana y Alajuelense), pero mientras tengamos la matemática, ahí vamos a luchar por eso”, destacó.