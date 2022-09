Alexander Vargas, técnico de Puntarenas, saca pecho: “El equipo no se va a caer”

Alexander Vargas tiene confianza en la fortaleza mental de su equipo. (JOHN DURAN)

Pese a perder el primer lugar este domingo a manos del Saprissa, Alexander Vargas, técnico del Puntarenas FC, confía en la fortaleza mental de su equipo para mantenerse en zona de clasificación.

Los chuchequeros entraron en una sequía de triunfos, suman cuatro juegos sin ganar, tras dos derrotas y dos empates, pese a eso la confianza sigue alta para el entrenador.

“El equipo no se va a caer. Este es un grupo que no la ha tenido fácil, pero entre todos saldremos adelante y los últimos resultados no han sido los mejores, me gustaría ganar todos los partidos, pero también sé que nos puede tocar la contraparte como lo es perder, pero nos sentimos fuertes”, dijo.

A pesar de las dificultades recientes, Vargas afirma que si se hace un balance de duelos, solo el Saprissa les sacó puntos en ambos partidos en su grupo, lo que muestra que han sido muy competitivos.

Puntarenas FC recibió un duro golpe este domingo. (JOHN DURAN)

“Hay gente que cree que Grecia y San Carlos son fáciles, por ejemplo, y que solo Saprissa y la Liga son difíciles y eso no es así. Yo no soy de menospreciar a ningún rival, todos los partidos son difíciles y a mí me toca apretar las tuercas”, agregó.

Al técnico además le consultaron sobre la posibilidad de jugar ante Alajuelense en el Estadio Nacional y no en el Lito Pérez, idea que por lo visto no le hace mucha gracia.

“Ese es un tema administrativo, pero sé que hay un inconveniente con la Municipalidad con el estadio. Sé que en los próximos días me consultarán y yo no voy a regalar nada, porque a mí nadie me ha regalado nada, esa es mi postura”.