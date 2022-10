Alexander Vargas, técnico Puntarenas FC: “Nos vamos con la cabeza muy en alto”

Alexander Vargas le agradeció al presidente Héctor Trejos por la ayuda en este torneo con Puntarenas FC. (JOHN DURAN)

Alexander Vargas, técnico de Puntarenas FC, se fue del torneo con la frente en alto en su primer torneo con los chuchequeros y afirma que van por más el otro año.

-¿Qué pasó al final del partido cuando mandó el portero arriba?

Lo de Guido Jiméndez es que ya era lo mismo, él se fue arriba porque va bien de cabeza, lo estuvo practicando, no importaba ya si nos hacían otro gol o no, era el todo por el todo, pero al final. Nos vamos con la frente en alto, estoy muy orgulloso de todo lo que hicimos,

-¿Qué es lo mejor que saca del toneo?

Le dimos un realce a la provincia de Puntarenas, mostramos figuras, les dimos una confianza que merecían, que se debía, fuimos un animador de principio a fin, sabíamos que teníamos que ser ecuánimes, pues veníamos trabajando juntos desde hace tiempo, hasta aquí nos llegó la gasolina, pero cabeza en alto.

Herediano se puso a solo dos pasos de la 30

-¿Qué más quiere a nivel deportivo el Puerto?

Hubo mucho jugadores de nuestro equipo que eran pretendidos y este proyecto es tan fuerte que pudimos renovar a esos jugadores, que si se dan salidas sean las mínimas, llegamos a semifinales y no puedo exigir menos que eso el otro torneo, daré el máximo esfuerzo para cumplir las metas que queremos, la afición quiere más, fue muy fiel, es ese jugador que siempre nos alienta.

-¿Cómo valora su rendimiento?

Al principio mi llegada fue turbia para mucha gente y logramos demostrar, pero esto no es solo Alexander Vargas, no solo soy solo yo, hay mucha gente de por medio, sé que hay muchas cosas que podemos mejorar, soy un técnico joven que me pongo metas.