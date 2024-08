Alexandre Guimaraes criticó un detalle muy importante del estadio Carlos Ugalde

El técnico de Alajuelense Alexandre Guimaraes salió más que satisfecho del encuentro contra San Carlos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense aseguró que el resultado del juego ante San Carlos fue excelente, luego de jugar en una cancha como la del Carlos Ugalde, que según las palabras del entrenador manudo, imposibilita el desarrollo del buen fútbol.

Guima dijo que quedó conforme con lo que mostró la Liga en la segunda parte y está contento con el aire que tienen los jugadores que entran de cambio.

“Sentíamos que jugar acá es muy difícil, creo que hasta para San Carlos. Esto atenta totalmente para que los dos equipos puedan jugar bien, porque sé cuál es la intención de Luis (Marín), pero no es una cancha de fútbol, menos mal que no hubo ningún lesionado. Nos costó entender cómo era el juego que teníamos que hacer, debido a que la pelota siempre está muy viva en esta cancha.

“Después se va al fútbol internacional y dicen que no tenemos ritmo de juego, la intensidad de juego puede darse cuando hay canchas buenas y el producto no va acorde a la calidad de los jugadores que hay, porque no puede haber producto, si no se pueden hacer dos, tres pases bien”, destacó.

El timonel manudo agregó que durante la primera parte le costó entender cómo se iba a plantear el juego, además de que Marín también supo mover sus fichas, para darle más dinámica al encuentro.

“El resultado de hoy acá es excelente, queríamos ganar, pero era muy difícil en estas condiciones.

“Seguimos adelante, vamos ahí arriba, tenemos que preparar el juego de Copa Centroamericana, otros tendrán que venir acá y estoy casi seguro de que la calidad del juego de los otros equipos que tienen que venir será bastante deficiente”, expresó.

Los manudos no pudieron traerse la victoria del Carlos Ugalde. Rafael Pacheco. Los manudos salieron satisfechos por una nueva victoria. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Paciencia

El entrenador también habló del VAR y de la posibilidad de que este sistema de video arbitraje se estrene para la próxima jornada, en únicamente dos juegos.

“Me ha tocado en mi rodaje que me pasara eso, que no en todos los partidos hubiera, sé que hay una sana intención, veremos a ver en cuáles partidos toca.

“Todos vamos a tener que tener mucha paciencia, en cuando se pare el partido, en cuando consulten arriba, en la situación de la toma de decisiones de los árbitros, así que en ese sentido, lo veo válido, después ya tocará ver, pero la intención es muy sana, por parte de la gente que está haciendo esto. Esto lleva un tiempo para todos y de adaptación, pero esperemos que para que esto salga bien, todos tenemos que colaborar”, destacó.

Y sobre la falta de gol de los erizos, Guima dijo que, aunque la intención era anotar en el primer tiempo ante los toros, el equipo ha mejorado en la intención de juego.

“Este partido era para un gol, el que anotaba un gol era el que ganaba”, añadió.