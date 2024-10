Alexandre Guimaraes le responde a los que criticaron que Alajuelense se metió a semifinales sin jugar bonito

Alexandre Guimaraes extiende el buen momento de Alajuelense en la Copa Centroamericana. (John Duran)

Alexandre Guimarães resumió en pocas palabras por qué salió satisfecho con sus jugadores tras la clasificación de Liga Deportiva Alajuelense a las semifinales de la Copa Centroamericana ante Comunicaciones, a pesar de que algunos consideran que clasificaron “jugando feo”.

El estratega también destacó el trabajo de Comunicaciones, que no les puso nada fácil la lucha por el último boleto a las semifinales.

“Estamos muy complacidos. Alajuelense vuelve a meterse en las semifinales de la Copa Centroamericana manteniendo el invicto, dejando atrás a un rival que sabíamos vendría con todo. Comunicaciones nos hizo tres muy buenos partidos, de los mejores que se han visto en este certamen hasta ahora.

“Hay partidos más fluidos que otros, eso es evidente, pero en estas instancias hay que saber jugar cuando no estás en tu mejor momento. Nosotros supimos manejar el partido, además de enfrentarnos a un rival que juega muy bien. No nos detendremos a pensar si el resultado fue brillante o no; el liguismo debe estar contento porque seguimos adelante. Dos equipos costarricenses siguen en competencia, y eso es muy importante para el fútbol de Costa Rica”, comentó.

Cuando le preguntaron sobre su próximo rival en la copa, Antigua, respondió a su estilo, indicando que no es el momento para enfocarse en ellos.

“Sobre Antigua, sinceramente lo tengo archivado. Acabo de hablar con los futbolistas y hemos conseguido algo fundamental: mantenemos el invicto. Pero debemos apartar eso por ahora, ya que tenemos dos partidos en Guápiles, uno por el torneo local y otro por el torneo de copa, que nos podría dar la posibilidad de jugar otra final.

“Este grupo sigue creciendo, sabiendo que tiene un buen margen de mejora, y eso nos deja satisfechos”, concluyó.

Alajuelense abrirá la serie semifinal como visitante en el estadio Pensativo de Antigua y cerrará en el Morera Soto, en fechas que Concacaf confirmará en los próximos días.