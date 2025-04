Alexandre Guimaraes no entiende el arbitraje y cuenta que tendrán reunión en el CAR

Alexandre Guimaraes, técnico de Alajuelense, protestó, muy a su estilo, contra el arbitraje de este domingo, en el juego ante Santos.

Alexandre Guimaraes protestó una decisión arbitral. (Jorge Navarro/Jorge Navarro )

La Liga se impuso con claridad 2 a 0, al Santos de Guápiles, pero hubo una situación que Guima no entendió y tuvo que ver con una decisión del cuerpo arbitral, encabezado por Rigo Prendas. En el VAR estuvieron Jesús Montero y David Gómez.

La jugada que protestó Guima fue el gol anulado a Alajuelense, marcado por Jeison Lucumi y anulado correctamente por fuera de juego.

No obstante, hubo una situación antes del gol.

“Anularon el segundo gol, pero antes del señalamiento hay una falta a Jonathan Moya, dentro del área. Hay una falta y en la continuidad se da el fuera de juego, estas cosas van a llegar al CAR la próxima semana a ver de qué va todo esto”.

Horas antes, el presidente de la Comisioń de Arbitraje, Enrique Osses, reconoció un error que perjudicó a la Liga en el partido anterior.

Alajuelense triunfó de forma sobrada ante Santos, con doblete de Jonathan Moya. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

“La semana pasada, en la Liga hubo un error, una expulsión que nos parece que no es correcta. No nos parece que haya sido expulsión al jugador (Alberto) Toril; creíamos que una amonestación era lo que correspondía y no nos parece que la intervención del VAR haya sido aceptada”, dijo.

Guimaraes considera que el cierre del torneo será cerrado y duro y que los tres que están en disputa del liderato, Puntarenas, Herediano y Alajuelense, están parejos.

“La diferencia es mínima, cuando hay situaciones así, no se puede aflojar”, manifestó Guima.