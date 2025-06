Alexandre Guimaraes reveló lo que no le gustó que le hizo Alajuelense el día que lo despidió

Alexandre Guimaraes reveló este viernes lo que no le gustó que le hizo Alajuelense el día que lo despidió.

Alexandre Guimaraes contó lo que no le gustó de su salida de Alajuelense. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

Guima conversó en Tigo Sports de varios temas y no podía faltar su paso reciente por el cuadro manudo.

El entrenador fue cesado al cierre del torneo Clausura 2025 y su lugar lo tomó Óscar Ramírez. Guima dejó al equipo invicto pero con una cantidad impresionante de empates, nueve en 18 partidos.

“Terminó el entrenamiento, ya la decisión estaba tomada, después del partido de Sporting (uno de tantos 0 a 0) y nos fuimos para la casa, después del entrenamiento.

“Tuve la reunión con los jugadores, venía el clásico y eso me dio tristeza, porque a nosotros no se nos comunició antes (el despido) de dirigirnos a los jugadores”.

El entrenador agregó:

Guima no pudo despedirse de los jugadores. (Albert Marín/Albert Marín)

“Que no me hayan dicho, que Javier Santamaría esperara a terminar el entrenamiento y llamarme y decir, ‘infelizmente la cosa no va a seguir, porque están estos resultados, y hubo una decisión y es que no siga’, creo que eso se pudo haber hecho antes de empezar el entrenamiento (para despedirse de los jugadores) eso sí no me gustó”, lamentó Guima.

Luego contó que llegó León Weinstock, a quien esperó luego de la conversación con Santamaría y le dijo lo mismo.