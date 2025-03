Alexis Gamboa cree en la remontada contra Pumas y destacó la clave para ganar la serie

Alexis Gamboa está haciendo una pretemporada "excepcional" con Liga Deportiva Alajuelense, según afirmó Alexandre Guimaraes. (Prensa Alajuelense)

El defensor de Alajuelense Alexis Gamboa no puso excusas y para él, el juego perfecto contra Pumas consiste tener una férrea defensa y no equivocarse para no recibir goles en el estadio Morera Soto.

El espigado jugador ve posible la remontada contra Pumas, en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, que será este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Morera Soto.

“El partido perfecto es pasar la serie, no recibir goles y ser contundentes. Tenemos un resultado adverso que tenemos que revertir y confiamos en las características de cada uno de nosotros para poder hacerlo bien”, dijo con contundencia.

El juego entre la Liga y Pumas será a las 8 p.m. hora tica. Facebook Pumas. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Al mal tiempo buena cara

Gamboa no se arruga ante el poco tiempo que han tenido para trabajar y aseguró que detalles muy puntuales les costó el encuentro en México.

“Hemos tenido poco tiempo para poder trabajar, tenemos partidos muy seguidos y sabemos lo que quieren proponer ellos, nosotros estamos enfocados en nosotros. Allá, el partido se nos fue por dos detalles.

“Sabemos que va a ser un partido complicado, pero confiamos en nuestras cualidades. Estamos en nuestra casa, con nuestra gente y confiamos en revertir el resultado”, expresó.

El 13 de Alajuelense afirmó que en el último año han mejorado bastante, sin embargo, él nunca deja de aprender.

“Creo que en este torneo hemos mejorado muchísimo y ahora tenemos que ser un poco más contundentes, sabemos que estamos debiendo en goles, pero creo que mientras el grupo atrás esté seguro, vamos a crear esa confianza sobre nuestros delanteros para que ellos puedan concretar”, expresó.