Alexis Gamboa fue muy sincero con uno de los detalles que más molesta a afición de Alajuelense

Alexis Gamboa reconoce que en la afición de Alajuelense existe una frustración acumulada (Marvin Caravaca)

La afición de Alajuelense estalló luego de la derrota de Alajuelense ante Cartaginés por 1-0 este domingo, pidieron la cabeza del entrenador Andrés Carevic y reclaman el mal juego del equipo.

No es por haber perdido ante el Cartaginés, ni por ser la primera derrota del Clausura para los manudos en el Clausura 2024 y ni siquiera por sumar su segundo partido sin ganar en el Morera, es una situación que trae cola desde hace rato.

Alexis Gamboa, uno de los capitanes rojinegros, reconoció que la deuda que tienen con los fiebres desde hace rato es grande y sabe por dónde viene el enojo hasta para pedir la jupa del técnico.

“Tenemos que ser maduros y entender que esto no es por la quinta fecha, sino algo que viene de torneos atrás, adonde le hemos quedado debiendo a la afición, esos son hechos de frustración que son entendibles.

“Tenemos que aceptar que le hemos quedado debiendo con campeonatos, hemos tratado de dar el mayor esfuerzo, pero aún así no nos ha alcanzado, tenemos que poner las barbas en remojo para ver qué estamos haciendo mal para trabajar y cambiarlo”, comentó.

Alexis Gamboa sobre la frustración de la afición de Alajuelense

El crédito que tiene la Liga ante su afición es muy corto, por eso cualquier tropezón es algo que se vuelve muy grande, situación que algunos jugadores de la Liga como Gamboa ya reconocen.

“Creo que tenemos que trabajar, confiamos en que las cosas van a cambiar, pero tenemos que trabajar y mejorar mucho, creo que necesitamos mucha confianza, poder definir y ser más seguros atrás adonde un detalle nos cuesta un partido”, detalló.

Otro jugador en la misma línea es Michael Barrantes, quien sabe que esto es algo que viene hace rato, que no es solo por el inicio del torneo, ni por perder un partido en la fecha cinco.

“Yo creo que sí es por eso, porque el inicio del torneo no ha sido excelente, perfecto, pero no es que sea malo, sumamos diez puntos, no es malo por un lado, pero sí lo ha sido por el lado que no hemos ganado en casa”, añadió.