Alfredo Morales lanza fuerte acusación tras empate en casa del campeón nacional

El timonel de Guadalupe, Alfredo Morales, es consciente de la caótica situación por la que pasa su equipo en el tema del descenso; no obstante, puntuar en la cancha del campeón nacional Alajuelense es recuperar un poco la esperanza, pese a afirmar que algunos no quieren a los josefinos en primera división.

“Aunque a muchos no les haga gracia que Guadalupe FC siga en primera división, seguiremos luchando”, dijo.

Alfredo Morales y Guadalupe lograron rascar un punto del Morera Soto (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No vinimos a encerrarnos, tratamos de llevar al equipo donde queríamos. Seguimos peleando por continuar en primera división. Muchos ya nos daban con todo perdido, pero todavía tenemos opciones”, añadió el timonel guadalupano.

El entrenador calificó de una forma muy particular el punto conseguido en el Morera Soto ante el monarca de Costa Rica.

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“El equipo ha venido en ascenso en un momento importante, está tomando confianza. Es un punto muy bueno para nosotros, los cambios que hicimos fueron los correctos. Nos llevamos una caricia al alma”, mencionó el entrenador de Guada.

Morales no pierde la esperanza de mantener a la institución en la máxima categoría, afirmando que el parón por la fecha FIFA fue muy positivo.

Guadalupe logró un punto de Alajuela pero sigue en el sótano (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Nuestro objetivo es dejar a Guadalupe en primera división; los jugadores han sido muy honestos, el parón nos hizo bien. El grupo está entrando en una sola sintonía”, acotó.

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En la próxima fecha, Guadalupe se enfrenta a San Carlos en un duelo directo en la lucha por la salvación y Morales es consciente de lo que se juegan.

“Nosotros estamos jugando finales, no tenemos margen de error. Tenemos claro lo que hay que hacer”, afirmó.