Alianza de Motores tendrá un gran show para ayudar con el tratamiento de un niño con leucemia

El deporte de los motores está más unido que nunca y no solo se agrupan para hacer exhibiciones sino para organizar espectáculos y ayudar a entidades o personas que requieren una manita para salir adelante.

Cuco Drift seá parte del espectáculo. (Cortesía )

La Alianza de Motores, que está conformada por los clubes de autos de Costa Rica, tiene como propósito hacer shows en diferentes lugares para recoger víveres, diarios o dinero y donarlos a quien lo necesite. Esas ayudas van dirigidas a la Cruz Roja, la Fuerza Pública, Comités Cantonales o personas físicas como Gabrielito.

Exhibición de stunt

Kenneth Badilla y Norberto Morales son dos de los responsables de la organización y nos contaron que este sábado van a organizar una actividad muy especial para un niño que padece de leucemia.

El show lo disfrutan niños y adultos. (Cortesía )

El niño se llama Gabriel y está en España con sus padres porque el tratamiento que requiere se lo dan en ese país, pero es extremadamente caro. Ellos se dieron cuenta del caso y organizaron una linda actividad para este sábado a partir de las 9 de la mañana, en el redondel de Zapote.

Exhibición de drifting

La entrada cuesta tres mil colones por carro (no importa la cantidad de personas) y el dinero que ingrese irá de una vez a las cuentas de los papás del pequeño. Ellos no tocan la platica.

Este es Gabrielito, quien está en España con los papás. (Cortesía )

“Cada uno tiene su trabajo, pero dentro de la organización salimos un ratico de nuestras vidas para devolver a la gente lo que tanto nos ha dado Dios, a gente que necesita ayuda. Hemos colaborado con algunas entidades y algunos casos particulares como el de Gabrielito”, expresó Badilla.

La actividad de este sábado está superlinda, vean todo lo que tienen para el deleite de papás, mamás y pequeñitos: exhibición de autos clásicos y tuning con audio, exhibición de carros de bomberos, pilotos especializados en drifting (maniobras en círculos en el carro), exhibición de stunt en moto y cuadras (acrobacias), rifas, humor, actividades de entretenimiento y, por si fuera poco, una buena obra social.

“Hemos pasado muchas situaciones en la vida que nos han enseñado el valor de las cosas y hemos sabido lo que es tener hambre y necesidades y no poder solventarlas. Tuve la oportunidad de estudiar y no pasar por esas cosas y me mueve poder colaborar con aquellos que no han tenido la misma fortuna”, dijo Morales.

El show es por una buena causa. (Cortesía )

Dentro de las obras bonitas también organizan hacen una actividad para recoger víveres y juguetes para la gente de la reserva indígena Ngobe en Alto Laguna en la península de Osa. Ellos mismos hacen entrega de todo lo que recogieron.

Si usted quiere solicitar el show de Alianza de Motores para alguna obra social, o un caso específico, puede llama al teléfono 6050-7797.