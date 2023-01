Allan Alemán alborotó el panal al decir cuál es el mejor delantero tico

15/01/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Municipal Pérez Zeledón, en la primera jornada del Torneo de Clausura 2023. Marcel Hernández anotó su gol número 100 en el fútbol costarricense y se convirtió en el primer jugador extranjero en integrar el club de los cien. (Rafael Pacheco Granados)

El exdelantero Allan Alemán encendió las redes luego de afirmar que el delantero cubano Marcel Hernández es mejor jugador que el exfutbolista tico Rolando Fonseca.

Las declaraciones las hizo en el programa La platea, de TD+. El Súper Ratón también aseguró que el caribeño tiene mejores condiciones que el exjugador de Saprissa y Alajuelense.

Marcel es más completo que Fonseca pic.twitter.com/10Zu1N7eAP — TD Más (@tdmas_cr) January 17, 2023

“Me gusta más cuando Marcel coge la bola, arranca con potencia, parecía Ronaldo (exjugador de Brasil).

“Si los comparamos, me gusta más el juego de Marcel, Rolando te cambiaba, pero son muy distintos, pero si me ponen a escoger, nunca vi a Rolando quitarse a cuatro jugadores, pero no estoy dudando de él”, aseguró.