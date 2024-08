Allan Alemán dice qué es lo que necesita su hijo Fabricio para despegar en el Saprissa

Allan Alemán, papá del jugador de Saprissa, Fabricio Alemán, defendió a su hijo, quien es objeto de críticas de parte de un gran sector de la afición, incluso de los mismos saprissistas.

Allan Alemán cree que su hijo Fabricio necesita una oportunidad. (Instagram)

El exdelantero dijo en Tigo Sports que su hijo necesita tener unos cuatro o cinco partidos seguidos para que muestre sus condiciones, algo similar a lo que ocurrió con Douglas Sequeira hijo.

Fabricio suele ser cambio y disputa pocos minutos con el equipo mayor.

Este torneo, de siete partidos, no fue convocado a cuatro, en uno fue suplente y no jugó, ante Herediano participó en 19 minutos y contra Santa Ana ingresó de cambio y anotó un gol. En la Supercopa jugó 27 minutos, también ante el Team. En la Recopa ante la Liga no fue convocado. En la Copa Centroamericana fue titular contra Managua y jugó 62 minutos.

La periodista Irene Chinchilla le dijo a Allan: “Yo sé que usted ha esuchado que dicen, que como es hijo de jugador de Saprissa entonces le dan oportunidad y por eso está allí”.

A Fabricio Alemán le ha costado consolidarse. (MAYELA LOPEZ)

“Fabricio en la sub-15 y sub-17 fue goleador y campeón y cuando ha jugado ha metido goles, la gente habla por hablar, yo creo que tienen que tener un poquito de respeto hacia ellos. A mí me pueden criticar lo que quieran, yo jugué bien o mal, me quedo con lo que yo pienso de mí”, dijo Allan.

Expresó que a los hijos de jugadores de Saprissa los deben de medir por sus condiciones y sus actuaciones individuales.

“El hijo de Douglas Sequeira todo el mundo lo criticaba, hoy está en la Selección, es un gran jugador y le dieron una oportunidad y se mostró, proque si está allí es porque, obviamente, tiene categoría”.

Alemán fue un delantero que desarrolló la mayor parte de su carrera en Saprissa. Generalmente fue cambio, pero con su ingreso, el Monstruo logró resolver muchos partidos.

Allan se vio envuelto en una discusión con Víctor Mambo Núñez, compañero de La Platea de TD+ precisamente porque el Mambo le nombró al hijo.

En un deporte donde la presión mediática y las expectativas de los aficionados pueden afectar el desarrollo de jóvenes talentos, Allan Alemán recuerda que el respeto y la paciencia son fundamentales para permitir que jugadores como su hijo, Fabricio, demuestren su verdadero potencia