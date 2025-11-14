Allan Alemán evita a última hora polémico comentario sobre mujeres, durante previa de Haití vs Costa Rica

En la previa del partido entre Haíti y Costa Rica, hubo programa de la Platea de TD Más, en la que Allan Alemán comparó la situación previa del juego de la Tricolor, con una situación un poco delicada sobre mujeres.

Allan ha tenido diversas historias amorosas en su pasado. Por ello, al hablar de la ansiedad de los seleccionados antes de afrontar un partido de estos, casi la comparó con algo no tan adecuado para la ocasión.

Christian Sandoval y Allan Alemán, dos de los participantes de 'La Platea'. (Archivo/Archivo)

En el video se puede ver cuando el exjugador intenta hacer una comparación, con tan mala suerte que se enreda más que chicle en una escoba.

“La ansiedad de que tal vez tenga no sé... es que el ejemplo que pongo luego me cae todo mundo encima”, dijo el exdelantero de Saprissa que logró arrepentirse a tiempo.

“Son dos mundos muy distintos; el ejemplo es un poco complicado. ¡Me iba a pegar un balazo en la pura cola!”.

Ante esa confesión, Cristian Sandoval le consultó de inmediato si el tema estaba relacionado con damas. Alemán afirmó que sí, y por eso, sabiamente, no soltó el chisme al aire en el programa.