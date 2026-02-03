Allan Alemán respalda a Hernán Medford y rechaza que Óscar Ramírez fue el artífice de sus éxitos en Saprissa

Saprissa anunció a Hernán Medford como nuevo técnico tras la salida de Vladimir Quesada del banquillo; sin embargo, hay quienes le bajan el piso al Pelícano asegurando que sus éxitos en su primera etapa de tibaseño fueron por su asistente.

Allan Alemán salió a defender a Hernán Medford (Instagram)

Óscar Ramírez fue parte de ese cuerpo técnico de los morados en los que el exfutbolista fue el timonel, por lo que algunos afirman que era Machillo el cerebro detrás de esos logros.

“Yo le puedo decir, en lo personal, que con Hernán he ganado todo, que en Honduras no tuvo a Óscar Ramírez, en Guatemala tampoco, en Heredia no tuvo a Óscar, entonces digamos que esa leyenda no existe”, dijo Allan Alemán en La Platea.

“En un cuerpo técnico se sabe que hay trabajos que hacen los asistentes, pero ya en otra cosa entra el entrenador, ¿en qué ayudaba mucho Óscar a Hernán? en videos que en ese tiempo se empezaban a hacer o en pequeños detalles como trabajos extras con delanteros o en la línea de 4. Entonces mucha gente que no estuvo ahí puede decir eso, pero la realidad no era esa”, agregó, dejando atrás un rumor que ha estado por muchos años que afirmaba que Machillo era el artífice de esos grandes logros.