Allan Alemán se “calentó” en programa de televisión cuando hablaron de Fernán Faerron

Allan Alemán dio su punto de vista sobre Fernán Faerron en el programa La Platea de TD Más.

Allan Alemán dejó con la boca abierta a sus compañeros del programa La Platea de TD+ cuando tocaron el nombre de Fernán Faerron.

Todo se dio porque el Mambo Núñez quería hablar del defensor del herediano, por todo lo que había pasado en el partido de Saprissa y Heredia del pasado domingo 31 de marzo.

En un clip compartido por la cuenta de TikTok Futnewscr, se ve cómo en ese momento salta Alemán y dice: “Yo no quiero hablar de Faerron. ¡Qué pereza! Hablemos cuando ese mae haga un gol, o saque una bola en la línea, mae, porque siempre hablamos de él, de todos los desastres que hace y lo estamos vendiendo nosotros, entonces mejor no hablemos de ese mae. Es muy desgastante”, dijo el exjugador.

En otro video compartido en esta misma red social, el exjugador insiste que no quiere hablar del jugador florense, aunque le parece buen jugador.

“El domingo lo estaba viendo en el partido y me parece que es un jugador que juega bien, pero me gustaría hablar de cosas buenas, como cuando hablamos de Fidel y Kendall. Nunca hablamos de Fernán por algo positivo. Me gustaría hablar por algo positivo, es que todas las cosas que él hace, ensucian el fútbol”, comentó en el programa.

El programa casi termina en una bronca

Christian Sandoval le dijo a Alemán que eran cosas que se tenían que hablar o señalar.

“No, no, porque todos los domingos hablamos de algo que hizo nuevo, que en la Sele lo limitaron, no hablaron de que a él lo seleccionaron y que tiene 21 años, y que puede ser mejor”, expresó.

Alemán dijo que Fernán no tenía que demostrarle a los aficionados que él tiene coraje y que el fútbol le pasa por las venas, porque la gente ya sabe eso.

“Ya, mae, es que ya, es desgastante siempre hablar de este muchacho, de las cosas que hace extrafutbolísticas, está bien que se equivocará una vez, y dos, pero lleva 15 veces equivocándose”, comentó.

Ante esto, Sandoval le dijo a Alemán que el jugador tenía cosas muy buenas, pero que actos como los que tuvo con la afición del Saprissa o la escena en la que le tiró el celular a un muchacho, no se pueden dejar pasar por alto.

“Nunca he estado de acuerdo como hoy con Alemán, ya empacha ese jugador”, “Soy herediano y por culpa de Faerron le tengo que dar la razón a Alemán”, “Todos estamos de acuerdo con Allan”, fueron parte de los comentarios que se leen en el video.