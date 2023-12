Allan Cruz volvió a ser el jugador que ilusionaba tanto en el fútbol nacional

Allan Cruz fue figura con Herediano en el mejor de los momentos. (Albert Marin)

Una de las claves para que el Club Sport Herediano tomara ventaja en la serie semifinal ante Liga Deportiva Alajuelense fue el gran desempeño del volante Allan Cruz.

Su visión para seguir las jugadas de Luis Ronaldo Araya, Everardo Rubio o Gerson Torres generadas por Elías Aguilar en la mediacancha, bajo una buena sincronización como una orquesta, generaron muchos dolores de cabeza para los rojinegros.

Tras el compromiso, en la entrevista flash de FUTV, Cruz se mostró feliz de la vida por dar el primer golpe en el duelo por un campo en la final de Apertura 2023, pero admitió que faltan 90 minutos para que sea una realidad.

“Poco a poco he ido agarrando más confianza, los minutos me han hecho volver un poco al Allan que conocían antes y, gracias a Dios, se nos dio el resultado, por el gran trabajo de todo el grupo. Todavía no hemos ganado nada, debemos ir a Alajuela a sacar un buen marcador, vamos humildes para jugar en la Liga y mantener la ventaja.

“Todos estamos conscientes de lo que nos estamos jugando, el que cometa menos errores ganará, hicimos las cosas bien y tenemos un pie adentro”, sentenció la figura del encuentro.

No pierde la fe

En la acera del frente, las cosas no pintaron nada bien, las tres anotaciones cayeron como un balde de agua fría en Alajuelense y sus deseos de darle una buena Navidad a su gente se redujeron considerablelmente. Pero en el camerino manudo tienen claro que lucharán por la remontada en su casa la próxima semana, tal como lo explicó el experimentado Michael Barrantes.

“Ofrecer disculpas a nuestra afición, jamás voy a desmeritar el trabajo del Herediano, ellos hicieron lo que tenían que hacer, y nosotros dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo bien, pero tranquilos porque tenemos un encuentro entre semana (ante Real Estelí), que lo único que nos puede dar es energía. Nos da vergüenza, pero no podemos caer.

Al consultarle si darle vuelta a la serie es casi imposible, Barrantes respondió lo siguiente: “No, otros equipos han dado vuelta a marcadores similares y hasta más abultados, voy a respetar al Herediano, como a los otros equipos, pero si llegamos concentrados haciendo lo que siempre hacemos, tendremos las posibilidades de ganar”, sentenció.