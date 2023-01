Allen Guevara da una clara lección a Bernald Alfaro sobre su futuro

Allen Guevara le dio una lección clara su compañero en Cartaginés, Bernald Alfaro. Foto: Facebook Cartaginés.

Los primeros viajes entre Alajuela y Cartago le han servido mucho al futbolista Bernald Alfaro para hablar con su compañero Allen Guevara sobre el futuro y su llegada al Cartaginés.

En estas semanas los jugadores viajan juntos a la Vieja Metrópoli, además de vivir los dos en Alajuela, tienen en común una salida un tanto dolorosa de la Liga por la manera cómo se dieron las cosas.

Bernald es sincero al decir que es una situación que al inicio le golpeó, para nadie es un secreto que estaba muy identificado con ese club y soñaba con más cosas, pero tomó una decisión pensando en su futuro.

En el Cartaginés el volante espera encontrar nuevos aires y retomar protagonismo y allí es donde la historia del Cusuco le muestra un camino que puede ser muy positivo.

Para el liberiano salir de Alajuelense no significó un declive en su carrera, al contrario, durante el 2022 hasta tuvo la oportunidad de alzar dos trofeos como capitán con los brumosos, un campeonato nacional y otro de copa.

Cartaginés da un giro que no ha hecho ningún equipo grande en Costa Rica

“Él está viajando ahora conmigo y hemos tocado ese tema, muchas personas a veces creen que ya por salir de un equipo como la Liga tu carrera está terminada y eso no es así. Al final eso está en cada uno, la motivación que tiene, los propósitos que tenga y Bernald lo tiene muy claro, quiere jugar, estar en un equipo en el que le den oportunidad y este es un bonito equipo, le toca aprovecharlo”, explicó Guevara.

“Muchos creen que por salir de un equipo como la Liga tu carrera está terminada y eso no es así — Allen Guevara

Ese consejo Alfaro lo tiene muy claro, por lo que se va a matar ahora por los blanquiazules para demostrar todo lo que puede dar.

“Yo me siento bastante bien, es un cambio un poco drástico en lo personal, como todo cambio lo pensé, analicé y con el pasar de las semanas me he ido sintiendo mucho mejor.

“La decisión de salir de la Liga la pensé considerando lo mejor para mi carrera, voy a tratar de jugar un poco más, tener más regularidad y empezar a llamar de nuevo los ojos de la gente de la selección nacional y vamos por ese camino”, nos dijo Alfaro.

El compromiso del sarchiseño es tal que por primera vez en su vida dejará su pueblo para irse a vivir a Cartago y así estar más tranquilo y no tener que hacer tantos viajes.

“He estado viajando, pero es un poco cansado, por lo que me tocará irme a vivir allá, por eso digo que con los cambios vamos poco a poco, es un cambio grande, dando pasos firmes y seguros para tratar de adaptarnos de la mejor manera posible”, añadió.

Cuando le consultamos cuál es la principal novedad o cambio que ha sentido, no dudó un segundo en decirlo, el frío. Su tierra natal y la Ciudad de las Brumas tienen climas totalmente opuestos.

Al final, Bernald tiene muy claro qué es lo que quiere, que sueña para él, por lo que tomando los consejos y ejemplos de amigos espera llegar donde tiene apuntado.