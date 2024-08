Allen Guevara dio la cara y envió un mensaje tras eliminación de Cartaginés ante Escorpiones

Allen “Cusuco” Guevara, volante del Cartaginés, dijo en una sola frase lo que todos los aficionados brumosos piensan, luego de quedar eliminados en el torneo de Copa ante un equipo de segunda división.

Allen Guevara fue autocrítico con su equipo. (CSC )

Cartaginés perdió este miércoles 1 a 0 ante Escorpiones de Belén, en el propio estadio Fello Meza y generó preocupación entre los aficionados.

“Es doloroso, nosotros como equipo que estamos jugando en primera tenemos que sacar la diferencia, hoy no lo hicimos así, pero fue un buen juego, no fue el resultado que queríamos, ya no se puede hacer nada”, dijo.

LEA MÁS: Escorpiones picó al Cartaginés y lo eliminó del torneo de Copa en el propio estadio Fello Meza

Agregó que el equipo lo dio todo, pero que los rivales con esas características se complican.

“Hicimos un partido, al principio bueno, sabemos que es un equipo que le gusta tocar la bola, tuvimos opciones, al final no concretamos, por ahí ellos en una jugada te convierten y es difícil ante un equipo que se cierra, que mete más defensas. Lo intentamos pero no nos dio tiempo”, explicó.

En el perfil de Facebook del club, los aficionados reaccionaron con molestia ante la eliminación.

Luis Felipe Gamboa Molina escribió: “¿Hasta cuándo tenemos que seguir aguantando estás mediocridades? Ya hasta pereza da”.

Emanuel Jiménez Uba escribió lo siguiente: “Mientras los otros tres tradicionales ganan en torneo internacional, Cartago eliminado del torneo de Copa por un equipo de segunda y de local, qué tristeza”.

Con esta inesperada eliminación, el Cartaginés enfrenta una dura realidad y un reto mayor de cara a la temporada, mientras que el descontento de los aficionados presiona al equipo a recuperar su nivel lo antes posible.