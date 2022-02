Allen Guevara no le cierra las puertas a la Sele nueve años después de su último llamado

Una viveza de Allen Guevara montó la jugada con la que Cartaginés derrotó a Herediano. (JOHN DURAN)

Hay ocho jugadores en el Clausura 2022 que tienen tres goles en el torneo, grupo que comparte la cima de goleadores y entre esos está el volante del Cartaginés Allen Guevara.

El Cusuco es uno de los principales animadores del torneo, su fútbol pícaro es el que ha guiado a los brumosos a importantes victorias como la del domingo ante Herediano.

Ante el Team, el liberiano no anotó, pero la jugada del gol es prácticamente toda suya, madrugó a Ariel Soto, le robó la pecosa y se la sirvió en bandeja de plata a Ronaldo Araya, quien anotó el pepino del triunfo.

Después de ese partido, algunos aficionados brumosos se fueron con una idea en su mente, ¿puede el Cusuco llegar a la selección con el nivel que está mostrando? Pues, méritos está haciendo.

Allen habló con La Teja luego del juego y además nos contó a qué se debe su gran momento.

“Yo intento hacer mi trabajo, creo que estoy disfrutando mucho esta etapa aquí, estoy muy motivado y creo que lo que más importa ahora es marcar historia con Cartaginés.

“Si por alguna u otra razón se da un llamado a algún microciclo o un partido, uno nunca pierde la esperanza. Por ahora quiero disfrutar y lo que venga siempre será ganancia”, detalló el capitán brumoso.

La última vez que el Cusuco fue convocado a la Sele fue el 29 de mayo del 2013 en un amistoso ante la selección de Canadá, en el que actuó 68 minutos en la victoria por 1-0. Jorge Luis Pinto era el técnico.

Para el microciclo de marzo, previo a los partidos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, ver el nombre de Allen en la lista no sería nada raro por rendimiento. Llamar a un jugador de 32 años tampoco sería extraño si en la lista siempre figuran otros aún más veteranos.

“Lo único que como jugador uno puede hacer es dar el máximo nivel en tu club y lo demás ya no queda en uno, hay que estar bien preparado nada más y esperar lo que venga”, comentó.

Allen Guevara formó parte de la selección de Costa Rica que disputó la Copa América de Argentina en el 2011. Foto: Archivo. (Dolores Ochoa)

Metido en la causa

El caso del Cusuco es curioso, fue uno de los damnificados de la sequía de títulos de Alajuelense, a pesar de que con los erizos era de los jugadores con más regularidad.

Un trabajo redactado por el analista de fútbol Leonardo Pandolfi González, mostró que durante el primer año de Andrés Carevic en Alajuelense, Guevara fue el jugador con más apariciones (50) y además el que protagonizó más duelos defensivos (231) a pesar de ser un jugador de ataque.

Con todo y eso, a Guevara lo fumigaron de la Liga y en Cartaginés encontró un equipo que lo cobijó, le dio confianza y actualmente es hasta su capitán por el nivel mostrado.

“El club ha sacado la mejor versión mía, me ha dado mucha responsabilidad que es lo que no había tenido y creo que también he puesto de mi parte. Acá tenemos que seguir adelante, eso es lo más importante, más ahora que tenemos un muy buen plantel y si seguimos así sé que conseguiremos grandes cosas”, destacó.

Confianza total

El técnico del Cartaginés, Geiner Segura, le tiene tal confianza a Guevara, que en este torneo no ha salido ni un segundo de la cancha, ha jugado los 630 minutos que los brumosos llevan en el torneo, el único jugador de campo con esa marca, pues el otro es el arquero Kevin Briceño.

“Luego de venir de un otro equipo grande como lo es la Liga, siento que por ahí me costó un poco el arranque, porque en la Liga ya tenía muy rol, fueron diez años allá y me costó mucho cambiar el chip, pero ahora ya es totalmente distinto, ya estoy compenetrado con la institución y los aficionados.

“Yo me siento muy bien acá, como en casa, es un equipo que me ha valorado, me ha dado mucha confianza, es lo que uno como jugador quiere siempre, por lo que uno tiene que seguir mostrando ese interés, esa lucha que es lo que todos los aficionados piden siempre”, detalló.

Al Cusuco se le venció el contrato con los brumosos en diciembre del 2021, estaba la duda si iba a renovar con Cartago, pues hasta salió el rumor de que el Saprissa lo buscó, situación que nos aclaró.

Allen Guevara vacunó a Alajuelense hace tres jornadas. (Jose Cordero)

“Me lo tomé con calma y pensé las cosas muy bien y decidí quedarme por lo que decía, me han tratado muy bien, me han valorado, espero estar por mucho tiempo más acá.

“(Lo de Saprissa) en realidad fue pura especulación, por ahí alguien allegado al equipo me preguntó cuánto tenía de contrato, pero fue lo único, después no hubo más nada, pero ya tenía decidido quedarme acá”, añadió.

Ante la buena vibra en la Vieja Metrópoli, el volante tiene claro exactamente de qué manera pagarles, quiere hacer historia y dejar un título en la provincia.

“Esa es la idea, el jugador que viene a Cartaginés tiene esa espinita, que quiere hacer historia acá y sería magnífico. Tenemos un buen plantel y estamos para muchas cosas. Yo lo deseo, lo desean mis compañeros, el cuerpo técnico y la directiva. Hay que estar muy bien preparados física y mentalmente para lograrlo”, aseguró.