Allen Guevara no se guardó nada hacia sus compañeros: “muchos no aceptan las críticas”

Allen Guevara no se guardó nada y criticó el trabajo de sus compañeros, luego del juego ante Sporting. Prensa Cartaginés. (Cartaginés)

Allen Guevara, capitán del Cartaginés no se guardó nada y afirmó que su equipo de visita fue un fiasco y de nada les sirvió ser contundentes de local en el torneo, si no pudieron clasificar.

El Cusuco fue muy autocrítico su trabajo y el de sus compañeros y se reservó muchos comentarios, porque dijo no quería hablar con la cabeza caliente. Cartaginés tuvo todo para clasificar, luego de la derrota del Herediano ante Santos, pero hizo tremendo papel ante Sporting y cayó goleado 6-2.

“Ahora lo que sobran son las palabras, tenemos que hacer un análisis, de visita fuimos un fiasco y creo que ganar en casa iba a ser suficiente y no se dio. Se demostró que no es sólo ser fuerte en casa, analizarse cada uno, esperar lo que venga.

“Si me pongo a decir cosas, a veces lo tildan que uno de que se quiere salvar sólo, pero muchos no aceptan las críticas y la dirigencia hizo su trabajo, dentro de la cancha no se pueden meter, eso es de nosotros”, afirmó.

Guevara fue más allá y dijo que de nada les sirvió la campaña que hicieron, si al final se quedaron nuevamente, fuera del camino.

“Cada uno tiene que ver lo que hizo, hay que esperar a ver el otro torneo, cuando terminas un torneo así pueden pasar cosas.

“Hacer un buen torneo y no clasificar es como nada, es difícil a veces decir lo que pasa en un momento de calentura, porque uno trata de mantener la calma”, aseguró.

¿Hubo una pelea al medio tiempo entre los jugadores brumosos? Esto dijo el capitán blanquiazul.

“No sé si pasó, al final es tarde para que las cosas pasen, si los partidos que jugamos de visita no los sacamos, no fue suficiente”, añadió.

Greivin Mora, técnico del Cartaginés no puso excusas al hablar de la derrota. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Sin excusas

El técnico de Cartaginés Greivin Mora señaló que el equipo no tuvo respuesta para revertir el marcador, con una ventaja amplia de los albinegros.

“A nivel emocional era difícil revertir un marcador como ese (cuando el juego iba 4-1), buscamos arriesgar en el primer tiempo, pecamos en situaciones de balón parado, donde no fuimos tan agresivos como tuvimos que haber sido”, expresó.

Mora aseguró que la derrota había que asimilarla, para madurar, para crecer.

“A la afición pedirle mis más sinceras disculpas, mi persona quería que el equipo clasificara, el cuerpo técnico trabajó para que se diera este resultado, a la larga hicieron falta cosas, pero habrá que esperar que pasa”, destacó.

¿Seguirá al mando del club brumoso?

“Ahorita en este momento, no tengo cabeza para pensar en eso, al final se verán las cosas buenas y no tan buenas, para que los dueños del equipo digan si debo seguir en el equipo.

“A nivel personal, le quiero agradecer al cuerpo técnico, porque siempre estuvieron con mi persona, tratando de hacer crecer al equipo. Puedo salir con la frente en alto, porque hicimos lo que pudimos para que el equipo clasificara, pero no se dieron los resultados”, afirmó.