Alonso Martínez recibe una durísima noticia previo al juego Costa Rica Honduras

El delantero de la Selección Nacional Alonso Martínez se perderá el juego contra Honduras del próximo martes.

Según informó hace pocos minutos el periodista Kevin Jiménez, el jugador del New York City de la MLS sufrió una ruptura de ligamentos cruzados y meniscos.

Alonso Martínez se perderá el juego entre Costa Rica y Honduras, por una ruptura de ligamentos y meniscos. AFP. (SARAH STIER/Getty Images via AFP)

La lesión de Alonso Martínez

Este es el resultado de los análisis que se le practicaron al exjugador de Alajuelense:

“Los peores resultados salieron, Alonso Martínez estará fuera de acción de 8-9 meses, tras una ruptura de ligamentos cruzados y menisco. Será operado próximamente.

“Una cancha que los expertos advirtieron no estaba para jugarse, era un atentado para los futbolistas”, mencionó Jiménez en sus redes sociales.