Alonso Martínez sigue encendido en la MLS con un nuevo gol y récord en su cuenta

Alonso Martínez se tuvo que revolcar por el suelo, pero anotó el segundo gol para el New York City (New York Ci/New York City)

Alonso Martínez es una de las principales figuras en la MLS hoy por hoy, afirmación que la sostienen sus goles y récords a lo largo de cada jornada con el New York City.

Este domingo, el exjugador de Alajuelense volvió a anotar para que el cuadro neoyorquino derrotara 2-1 al Nashville SC y se mantenga en la lucha para clasificar a los playoffs.

LEA MÁS: Histórico goleador de la MLS calificó a Alonso Martínez de una manera sorprendente

Fue a los 77 minutos cuando el tico llegó a cerrar un pase que vino desde la izquierda y con ello romper la igualdad en el marcador, del encuentro disputado en el Yankee Stadium. Martínez fue designado por su equipo como el jugador del partido.

Para Alonso es su gol 13 de la campaña, se encuentra a seis del líder de cañoneros, el argentino Lionel Messi; sin embargo, para Chira fue otra jornada en la que marcó un récord.

LEA MÁS: (Video) Alonso Martínez sigue su racha goleadora y le dio un duro golpe a James Rodríguez y al León

THE INFAMOUS MARTÍNEZ 🇨🇷 pic.twitter.com/5lKBDC2QlK — New York City FC (@newyorkcityfc) August 18, 2025

La oficina de comunicaciones de la MLS publicó en su cuenta de X que Alonso es el líder, junto con el togolés Kevin Denkey del FC Cincinnati, como los jugadores con más goles para ganar un partido, con siete cada uno.

El chireño además estableció un récord en el cuadro de la gran manzana en este apartado en una temporada, pues nadie ha hecho más goles que el tico para ganar un encuentro.