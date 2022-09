Alonso Solís en su etapa de entrenador: “No esperaba tener un panorama duro”

Alonso Solís debutó como entrenador con el Municipal Garabito. Instagram.

A Alonso Solís se le cumplió el sueño de ser entrenador a inicios de temporada, cuando asumió la dirección técnica del Municipal Garabito, de la Liga de Ascenso, pero ha tenido que enfrentar una serie de pruebas en el camino.

El exjugador del Saprissa llegó al equipo puntarenense aconsejado por su amigo, el entrenador de Guadalupe, Wálter Centeno, pero no ha visto la luz y luego de 6 jornadas, el equipo está en el último lugar del grupo A, con cero puntos, 21 goles en contra y apenas cuatro a favor.

Hermano de Luis Paradela está en el país, ¿con cuál club jugará?

En este grupo, el equipo compite con equipos como Jicaral, Carmelita, Puerto Golfito y el Municipal Liberia.

Solís reconoció que ha enfrentado algunos obstáculos en su debut, pero se siente feliz y sabe que le falta trabajo por hacer. Además, contó los esfuerzos que hace para apoyar a los jugadores y al club.

Crisis. La Teja tiene conocimiento de que el equipo enfrenta dificultades con dinero, no se le estaba pagando a los jugadores e inclusive estaban sin cancha para entrenar. Pero Solís no se refirió al tema, por respeto al club y a sus jugadores.

El Municipal Garabito no ha sumado en 6 fechas. Facebook.

Aprendiendo

- ¿Cómo se siente en esta nueva etapa?

Me he sentido bastante bien, hay muchísimas cosas que la gente no sabe, porque las cosas se lavan dentro de la casa, pero me siento muy contento cuando ya hemos podido trabajar, sobretodo en estas dos ultimas semanas.

Estoy muy feliz y ojalá que se vea reflejado en los resultados, nos faltan muchas que esperamos tener más adelante, pero esta es una muy buena experiencia.

- ¿Qué ha sido lo más difícil?

La verdad es que hay de todo, muchas cosas, ha sido difícil porque somos un equipo que estamos luchando contra todo y es vidente que eso hace que todo sea más complicado. Estoy sacando provecho a esta experiencia, que ha sido dura, pero creo que siempre hay que ver lo positivo y eso trato de hacer.

Todos los días viajo, a veces me quedo en Jacó, paso en un ir y venir, pero estoy tranquilo, la verdad es un sacrificio que estoy haciendo porque uno ama este deporte (...) ha sido una escuela de lo que no se debe hacer en un equipo.

Solís está comprometido a sacar el barco a buen puerto. Facebook.

- ¿Qué valoración hace de la plantilla?

Son jóvenes sin un proceso y la gran mayoría no han debutado ni en segunda división y por eso, no los puedo culpar del todo, porque son muchachitos sin experiencia y hay otros con jugadores muy experimentados, sobretodo en el grupo en el que estamos.

Les falta comer zacate, pero me siento orgulloso de ellos porque se han esforzando, han dado el máximo, les han faltado muchas cosas pero han aprendido de este inicio tan duro y lo que viene es empezar a sumar en la tabla.

- ¿Qué desea para los próximos meses?

Espero terminar la vuelta bien y armarnos con jugadores de peso, no se pueden tener solo chamacos, no nos han ganado porque son muy buenos, pero a los jugadores les falta la experiencia.

No esperaba tener un panorama duro, uno está acostumbrado a otras cosas, la verdad esperaba un poco más.

- ¿Qué le han enseñado los jugadores?

Mucho, en el día a día te enseñan mucho, yo los entiendo y aprendo con ellos. Son jugadores que tienen sus trabajos y están comprometidos con el club.